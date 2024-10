Le PSG accorde un traitement de faveur à Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Sur le point de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, Luis Enrique bénéficie de l’entière confiance de ses dirigeants. Le club de la capitale n’a pourtant pas toujours été aussi clément envers ses entraîneurs.

Le choix du Paris Saint-Germain ne fait pas l’unanimité. Dans les jours ou semaines à venir, le champion de France en titre va annoncer la prolongation de Luis Enrique. L’entraîneur parisien, sous contrat jusqu’en juin prochain, devrait se réengager pour deux années supplémentaires. Preuve que l’Espagnol bénéficie de l’entière confiance de ses dirigeants au moment où son équipe suscite quelques doutes. Des interrogations que le succès contre Strasbourg (4-2) samedi n’a pas dissipées dans l’esprit de Bertrand Latour.

« La prolongation de Luis Enrique ? Je trouve ça très surprenant, a réagi le journaliste du Canal Football Club. D'autant que le PSG a souvent essoré des entraîneurs, parfois de manière injuste, et lui bénéficie d'un blanc-seing inversement proportionnel à la qualité de ses résultats. Tous les trophées nationaux remportés ? Ça s'appelle le SMIC pour le PSG. Que le PSG soit au-dessus des autres avec le triple de budget, merci à eux… » Quant à la demi-finale de la Ligue des Champions atteinte la saison dernière, Bertrand Latour voit un bémol.

Le PSG stagne

« Le PSG a été éliminé par le Borussia Dortmund qui est pour moi une équipe censée être bien moins bonne que le PSG compte tenu des sommes engagées année après année, a-t-il rappelé. On parlait de progrès dans le jeu, moi je les mesure assez mal. Je vois une équipe dominante en Ligue 1, parce qu'elle a des joueurs au-dessus en Ligue 1. Et quand le niveau s'élève, peut-être est-il comptable de la valeur de son effectif, mais il a participé au recrutement, moi je vois une équipe qui ne progresse pas. Donc pour moi il n'y avait pas d'urgence à prolonger Luis Enrique. » Cette signature pourrait néanmoins rassurer les Parisiens actuellement en discussion pour une prolongation (Achraf Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes).