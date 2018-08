Officiel : Le PSG prête Lo Celso au Bétis Séville

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Dans un mouvement qui interpelle au sein des suiveurs du PSG, le club de la capitale a décidé de se séparer de Giovani Lo Celso.

Le milieu de terrain argentin, qui n’a visiblement pas convaincu Thomas Tuchel, a été prêté avec option d’achat par le PSG au Bétis Séville, signe que le champion de France est prêt à se séparer de son milieu de terrain. L’option d’achat du joueur de 22 ans pourrait se monter à 30 ME selon la presse espagnole. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2021, Lo Celso avait fait ses débuts en janvier 2017, après avoir été recruté six mois plus tôt pour 10 ME.