Officiel : Keylor Navas claque la porte du PSG

Inutilisé par Christophe Galtier à part en Coupe de France, Keylor Navas a fini par changer d’air. Le gardien du Costa Rica a rejoint Nottingham Forest pour la fin de la saison, où il sera prêté sans option d’achat. Les discussions ont longtemps porté sur son copieux salaire, qui sera en partie pris en charge par le club anglais. Le portier du PSG reviendra donc ensuite à Paris, où il est sous contrat jusqu’en juin 2024. Même s’il n’a pas joué de matchs importants cette saison, Navas laisse donc Donnarumma seul aux commandes, et l’Italien n’a donc pas intérêt à se manquer ou à se blesser dans cette deuxième partie de saison.

