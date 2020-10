Officiel : Danilo prêté au PSG avec option d'achat !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce lundi la signature de Danilo Peirera, lequel est prêté au PSG avec option d'achat.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Danilo Pereira. Arrivé en provenance du FC Porto, le milieu portugais de 29 ans est prêté au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2021. Ce prêt est assorti d’une option d’achat. L’international portugais a effectué la grande majorité de sa carrière sous les couleurs du FC Porto (202 matches, 19 buts) au sein duquel il a remporté le championnat du Portugal à deux reprises (2018 et 2020), la Supercoupe du Portugal (2018) et la Coupe de la Ligue (2020). Le nouveau milieu défensif parisien a également disputé 30 rencontres d’UEFA Champions League (1 but, 3 passes décisives) avec les Dragoes. Danilo Pereira dispose d’un beau palmarès également avec sa sélection nationale. En 39 capes sous les couleurs de la Seleçao (2 buts), il a remporté l’Euro 2016 en France (5 matches) puis la Ligue des Nations en 2019. Son maillot Rouge et Bleu sera floqué du numéro 15 », précise le Paris Saint-Germain.

De son côté, l’international portugais est évidemment satisfait de cette signature au PSG. « C’est un nouveau challenge qui s’offre à moi. Faire parti du Paris Saint-Germain sera un beau et grand défi, à la hauteur de mes ambitions. Rejoindre l’un des plus grands clubs d’Europe et du monde est un aboutissement dans ma carrière, et j’espère pouvoir apporter beaucoup à Paris ainsi qu’à ses supporters », a confié Danilo Pereira.