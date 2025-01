Nuno Mendes reste au PSG, Man Utd a craqué

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le Paris Saint-Germain n'était pas serein concernant Nuno Mendes. Le latéral portugais fait traîner sa prolongation de contrat et attire de nombreux prétendants au mercato. Manchester United en faisait partie mais les Red Devils lâchent désormais l'affaire.

Le PSG a en son sein une vraie pépite en la personne de Nuno Mendes. Le latéral gauche portugais possède le talent, une certaine expérience malgré ses 22 ans seulement et un profil offensif parfaitement dans l'air du temps. Cela fait saliver les autres clubs qui aimeraient bien le faire partir de Paris. Un scénario réaliste quand on sait que Mendes a stoppé les négociations pour prolonger son contrat. Il réfléchit sur la suite à donner à sa carrière mais la direction parisienne craint surtout qu'il ne mette la pression pour s'en aller puisque son bail expire dans un an et demi.

Man United a trouvé son latéral en Angleterre

Plusieurs clubs sont candidats pour recruter le Portugais dont Manchester United. Les Red Devils de Ruben Amorim ont été les plus actifs dans ce dossier. Il faut dire que le manager a lancé Nuno Mendes au Sporting. Toutefois, ce transfert est désormais compromis. Le joueur privilégie le PSG et le club mancunien n'a pas les arguments financiers pour le faire céder.

Nuno Mendes veut saigner le PSG, il ne lâche rien https://t.co/aODLa0krEP — Foot01.com (@Foot01_com) January 18, 2025

Ainsi, selon The Independent, les Mancuniens misent sur un autre joueur pour le poste. Il s'agit de l'Algérien Rayan Ait-Nouri de Wolverhampton. Malgré la difficile saison des Wolves, l'arrière gauche des Fennecs réalise un exercice solide avec 3 buts et 5 passes décisives en Premier League. L'ancien angevin a un profil similaire à Nuno Mendes sur le plan offensif pour un prix moindre. De quoi rassurer le PSG et faciliter un peu les négociations pour une prolongation du Portugais.