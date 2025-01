Nouveau stade, le PSG va trancher en 2025

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG n’a pas changé d’avis au sujet du Parc des Princes. L’idée est toujours de déménager dans un nouveau stade et à priori, ce dossier sensible devrait connaître de grosses avancées durant l’année 2025.

Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain évoque l’idée de construire son futur stade et ainsi de quitter le Parc des Princes. Ce qui ressemblait initialement à un coup de pression vis-à-vis de la ville de Paris pour acheter le Parc est devenu une réalité brutale et difficile à accepter pour les supporters. Peu importe l’identité du futur Maire de la ville, le Paris SG souhaite construire son nouveau stade, plus grand, plus moderne et plus rentable.

Un projet colossal est actuellement à l’étude, avec un stade dont la capacité totale sera comprise entre 50.000 et 90.000 places et qui intégrera plusieurs hôtels, restaurants, centres commerciaux, bureaux et centres médicaux. Ce projet colossal est toutefois encore flou car le Paris Saint-Germain n’a pas encore pris de décision quant au lieu du futur stade. Mais les choses avancent selon le compte PSG Inside Actu, qui révèle sur X que le projet du stade devrait connaître une accélération massive durant cette nouvelle année.

Le projet du stade va avancer en 2025

« Le projet de nouveau stade avance lentement mais sûrement. Paris s'est déplacé sur plusieurs sites et la direction parisienne va sûrement prendre des décisions cette année » a publié le spécialiste du Paris Saint-Germain, pour qui de grandes annonces sont à attendre dans le courant de l’année 2025. Ces dernières semaines, plusieurs possibilités ont fuité concernant le potentiel lieu du futur stade : Poissy, Saint-Quentin-en-Yvelines ou encore la ville d’Aulnay-sous-Bois ont été évoqués, sans que l’on connaisse encore le choix ou la préférence de Nasser Al-Khelaïfi et des dirigeants qataris à ce sujet pour le moment. Du côté des supporters, une grande majorité continue d’espérer un revirement de situation afin de rester au Parc des Princes mais ce n’est clairement pas la tendance.