Nico Williams prié de refuser le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’un Euro sublime avec l’Espagne, Nico Williams intéresse le FC Barcelone mais également le PSG. Le champion de France a accéléré au cours des dernières heures pour voir si un transfert était possible.

Le Paris Saint-Germain tente sa chance dans le dossier Nico Williams. Brillant à l’Euro avec l’Espagne cet été, l’ailier gauche de l’Athletic Bilbao est la priorité du FC Barcelone. Disponible à moindre coût avec une clause libératoire à seulement 58 millions d’euros, l’attaquant de 22 ans suscite la convoitise de Luis Enrique et de Luis Campos, lesquels cherchent plusieurs joueurs offensifs pour compenser le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. A l’heure où le club parisien a également manifesté son intérêt pour Jadon Sancho, le Paris SG souhaite tâter le terrain auprès des agents de Nico Williams afin de voir si un potentiel transfert dans la capitale française est susceptible de l’intéresser.

Aux dernières nouvelles, Nico Williams donne sa préférence au Barça mais le club catalan aura-t-il les moyens de lever la clause libératoire de la star de Bilbao ? La question se pose et dans le cas où ce ne sera pas le cas, le PSG ne veut pas rater l’opportunité de recruter un tel joueur. Dans le vestiaire de Bilbao, on a conscience qu’il sera difficile de retenir Nico Williams. Mais quitte à le voir partir, on aimerait que la star espagnole rejoigne le Barça, comme l’a fait savoir le capitaine basque Oscar De Marcos dans des propos relayés par La Razon.

Le Barça ou Bilbao... mais surtout pas le PSG

« Ce qui m’inquiète le plus, c’est que Nico puisse prendre sa décision seul et librement. S’il prend sa décision tout seul, il aura raison et sa décision sera respectée car nous l’aimons. Quand le Barça te veux, tu dois y aller, l’inverse serait une erreur. C’est une situation délicate car il y a beaucoup de rumeurs et de pression qui peut amener un joueur à prendre une mauvaise décision. Il a 22 ans et il a une progression idéale pour un footballeur. Chaque année, il est plus fort et je pense que l’endroit parfait pour lui est toujours Bilbao car c’est un endroit parfait pour mûrir, s’améliorer. Mais la décision lui appartiens, nous voulons le meilleur pour lui » a confié Oscar De Marcos, qui aimerait voir Nico Williams rester avec lui à Bilbao ou dans le pire des cas, rejoindre le FC Barcelone. Mais une signature au PSG ne semble pas vraiment une option pour le capitaine basque. Reste maintenant à voir quelle sera la décision tant attendue de Nico Williams pour son avenir.