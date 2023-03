Neymar viré, le PSG prend une gifle colossale

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Tandis que le PSG aimerait se délester de son salaire XXL, Neymar a bien l’intention de rester dans la capitale française encore de longues années.

Neymar et le Paris Saint-Germain, l’aventure est loin d’être terminée. Malgré une envie très nette de Luis Campos de se séparer de l’international brésilien et de son imposant salaire, le numéro 10 du Paris SG et de la Seleçao a bien l’intention de rester encore un long moment au PSG. En effet, selon les informations livrées ce lundi par The Athletic, l’international brésilien et son entourage ont pris la décision de rester en Ligue 1 et à plus long terme, l’ex-attaquant du FC Barcelone souhaite même terminer sa carrière à Paris, alors que son contrat avec le club parisien court jusqu’en juin 2027. Autrement dit, Neymar pourrait rester encore quatre ans à Paris, une décision choc qui ne va pas faire les affaires de Nasser Al-Khelaïfi et de Luis Campos, lesquels souhaitent dégraisser massivement cet été afin de réduire la masse salariale et repartir sur un projet tout neuf autour de Kylian Mbappé.

Neymar veut finir sa carrière au PSG

Blessé à la cheville contre Lille il y a deux semaines et out jusqu’à la fin de la saison, Neymar sait de toute façon qu’il aura peu d’offres lors du prochain mercato. Déjà car son salaire estimé à plus de 3 millions d’euros par mois est colossal et surtout car il est blessé. En Europe, seuls des clubs à la puissance financière infinie comme Newcastle, Chelsea ou Manchester City pourraient s’intéresser à lui. C’était le cas des Blues, il y a encore quelques semaines. Mais la blessure de Neymar a ruiné le plan de Nasser Al-Khelaïfi, qui rêvait d’expédier le Brésilien à Londres, même contre une faible indemnité de transfert. Des destinations exotiques telles que l’Arabie Saoudite ou les Etats-Unis auraient pu être envisagés pour Neymar, mais ce dernier est déjà payé comme un roi au PSG et n’a donc aucun intérêt à partir dans un championnat mineur, même pour un pont d’or.

Un coup dur pour Luis Campos au PSG

La situation est désormais très délicate à gérer pour le Paris Saint-Germain car à priori, Luis Campos et Christophe Galtier seront maintenus à la tête du secteur sportif l’été prochain. Et le projet principal du coordinateur sportif du PSG était de faire partir Lionel Messi et Neymar. L’Argentin, en fin de contrat en juin prochain, quittera à priori le club, ce qui va soulager la masse salariale du PSG. Mais ces dernières semaines, Luis Campos s’est également fixé comme objectif de faire partir Neymar, ce qui sera donc beaucoup plus difficile. Comme indiqué ces derniers jours, l’idée du Paris Saint-Germain est de bâtir un projet tout neuf autour de Kylian Mbappé comme seule et unique star au salaire délirant avec l’objectif de recruter des joueurs complémentaires et travailleurs à ses côtés. Les noms de Marcus Thuram ou encore de Randal Kolo-Muani avaient par exemple filtrés. Reste maintenant à voir si le PSG sera prêt à payer Neymar pour le faire partir ou si par défaut, le Brésilien sera toujours dans l’effectif la saison prochaine.