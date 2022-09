Neymar viré, le PSG a tout tenté jusqu’au bout

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a essayé de boucler une opération folle dans les derniers jours du mercato. L'idée de faire partir Neymar a toujours été dans la tête des dirigeants parisiens.

Etincelant avec le Paris SG, Neymar n’est peut-être pas à l’apogée de sa carrière par rapport à ses performances à Barcelone, mais il enchaine les buts, les actions décisives et les gros matchs en ce début de saison. Autant dire que le champion de France n’a aucun mal à se convaincre qu’il a fait une bonne affaire en décidant finalement de le conserver dans son effectif. Ce n’était pas gagné au début de l’été, quand Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole pour annoncer une « révolution » et expliquer que le Brésilien était clairement en danger avec son attitude et ses performances insuffisantes.

Le pénaltygate fatal à Neymar ?

Le nom de Neymar a ainsi été évoqué à plusieurs reprises sur le marché des transferts, et plusieurs clubs ont été cités, comme Chelsea, la Juventus, le Bayern Munich et Manchester City. Et malgré les tensions diplomatiques entre les propriétaires des deux clubs, il semble bien que le PSG ait tenté jusqu’au bout de trouver un accord avec les Citizens pour récupérer Neymar. En effet, si des premiers contacts sans suite ont eu lieu en juillet, le couvert a été remis au mois d’août, peu avant la fermeture du marché des transferts. C’est Marca qui affirme que le PSG a tout essayé pour se défaire de son numéro 10, y compris quand il avait déjà bien lancé sa belle saison. L’épisode du « penaltygate », qui laissait présager d’une saison compliquée pour Christophe Galtier si chaque situation chaude débouchait sur une polémique, a probablement relancé les questions sur l’avenir de Neymar au PSG.

Guardiola a dit non pour deux raisons

Le journal espagnol précise bien que cette dernière tentative a eu lieu récemment, mais que Manchester City n’y a pas donné suite. Les Citizens, qui ont déjà bouleversé leur jeu de mouvement en intégrant Erling Haaland cet été, ne voulaient pas encore plus déséquilibrer l’équipe. Et Pep Guardiola craignait aussi pour l’équilibre de son vestiaire de voir arriver une véritable star internationale au milieu d’un effectif qui est déjà de premier choix.

Cette information démontre toutefois que le PSG a des craintes sur la durée de la « hype » Neymar, qui est actuellement sur un nuage, mais pourrait en redescendre rapidement. Un pépin physique, une mauvaise relation avec Mbappé ou un coup de blues possible après la Coupe du monde, le club de la capitale se méfie des états d’âme de son numéro 10. Mais à l’heure où le mercato a fermé ses portes, un départ du « Ney » aurait tout de même semblé fou, tant le Brésilien marche sur l’eau et permet au PSG de pratiquer un football très enthousiasmant en ce début de saison.