Mbappé jette son brassard, la sanction est immédiate

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Plus que le nul du PSG contre Rennes (1-1) dimanche au Parc des Princes, on retiendra surtout la décision de Luis Enrique de faire sortir Kylian Mbappé. Et la star du Paris Saint-Germain a fait un geste qui a scandalisé pas mal de supporters, lesquels veulent que Mbappé ne soit plus jamais capitaine.

Depuis le mois de novembre 2022, et un match contre Lorient juste avant le Mondial, jamais Kylian Mbappé n'avait été contraint de sortir en cours de match sur décision de son entraîneur. Mais Luis Enrique l'a expliqué après la rencontre face au Stade Rennais, il estime que désormais, il doit travailler sur la saison prochaine, et la présence de son numéro 7 n'est donc plus obligatoire, surtout quand il n'est pas bon. Appelé à céder sa place, Kylian Mbappé n'a rien montré de sa déception, mais il a tout de même retiré son brassard de capitaine et l'a jeté au loin, sans prendre la peine de le mettre autour du bras de Danilo, ou de le confier dans les mains d'un de ses coéquipiers. Une attitude qui a choqué pas mal de supporters du PSG, lesquels évoquaient le fameux geste de Mateja Kezman, qui avait balancé son maillot lors d'un match contre Bordeaux en 2009. Et le comportement de Kylian Mbappé a tout de suite enflammé les réseaux sociaux.

Mbappé et son brassard, ça fait du bruit au PSG

Dans Le Parisien, Adrien Chantegrelet pense clairement que cette séquence peut marquer la suite et la fin de la saison du Paris Saint-Germain. « La façon avec laquelle Mbappé a jeté son brassard au moment de son remplacement traduisait bien son agacement et le caractère inédit de cette scène qui pourrait marquer un tournant dans son utilisation en seconde partie de saison », écrit notre confrère. Mais ce qui est certain, c'est que le meilleur buteur de l'histoire du PSG a terni son image en réagissant de la sorte, alors même que le Collectif Ultras Paris l'avait bien accueilli, en sortant notamment un drapeau à son effigie. Mais la séquence du brassard a énervé d'autres supporters parisiens.

C’est beau un coach qui la main sur son effectif.

Le clan Mbappé va sûrement utiliser des relais dans la presse pour attaquer le coach.

Aux supporters de le soutenir coûte que coûte.

pic.twitter.com/OotTN3I1DE — AzOu (@oAzzoo) February 25, 2024

Membre du collectif Paris-United, Nicolas Puiravau a dit tout le mal qu'il pensait du comportement de Kylian Mbappé et estime que Luis Enrique a eu 100% raison : « Qui s’en tape que Mbappé soit d’accord d’être remplacé ? Y’a un coach qui prend une décision, il sort et ferme sa gueule en fait. Tu voyais un mec demander à Ancelotti si Benzema était d’accord de sortir ?? (...) La première mi-temps de #Mbappé : il a perdu plus de ballons qu’il n’en a touchés et il a moins couru que les ramasseurs de balle. C’est juste magique ce niveau de foutage de gueule. »

Et il n'est pas le seul à estimer que la star française du PSG en partance pour le Real Madrid va trop loin. « Je suis peut-être aigri, mais j'ai jamais vu un mec balancer le brassard à son coéquipier comme un clébard, j'ai toujours vu soit le joueur le met sur le bras du nouveau capitaine soit il me donne en main propre », écrit sur X (anciennement Twitter) Parisien88Officiel, qui comme d'autres, estime que désormais en l'absence de Marquinhos, Kylian Mbappé ne doit plus être le capitaine du PSG jusqu'à la fin de saison. N'oublions cependant pas que si effectivement le joueur de 25 ans a lancé son brassard, il n'a pas zappé la main tendue par Gonçalo Ramos au moment de le remplacer. C'est déjà ça.