Neymar viré, le plan du PSG dévoilé

Par Guillaume Conte

Le révolution annoncée au PSG n’est pas allée jusqu’au bout cet été. Les dirigeants parisiens voulaient se séparer de Neymar, et Mbappé était parfaitement au courant.

Le Paris SG s’est-il suffisamment renforcé pour enfin aller chercher le titre en Ligue des Champions ? Pour Luis Campos, le mercato n’a pas été suffisamment réussi et cela donne des faiblesses qui pourraient coûter cher à un grand d’Europe. En défense comme en attaque, tout ne s’est passé comme prévu. Ce plan estival, le Journal du Dimanche le dévoile dans une longue enquête qui est partie de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, et s’est poursuivie jusqu’au clash en interne après le pénaltygate.

Lors de sa prolongation au Paris SG, Mbappé a ainsi obtenu beaucoup de choses. Pas forcément celui de choisir les recrues ou de faire la composition d’équipe, mais il a acquis un poids renforcée par l’arrivée de Luis Campos, un ami de la famille. Résultat, l’ancien monégasque était au courant de la volonté du PSG de vendre Neymar cet été, et il ne s’y est clairement pas opposé. La direction parisienne avait ainsi un rêve, celui de se défaire de Neymar pour aller chercher Robert Lewandowski, et évoluer en 4-4-2 avec un duo entre le Polonais et le Français devant. Pini Zahavi, super-agent très influent auprès de Lewandowski comme Neymar, avait été contacté en ce sens, mais Lewandowski avait progressivement décidé de choisir d’évoluer à Barcelone, ce qu’il a fini par faire.

Luis Campos pessimiste pour le PSG ?

Une mauvaise nouvelle de plus pour Luis Campos, qui n’a pas pu non plus avoir Milan Skriniar et Bernardo Silva, et en interne, le dirigeant portugais estimerait que l’effectif n’est pas forcément assez étoffé pour aller au bout en Ligue des Champions. Il va pourtant falloir faire avec ça, puisque si l’arrivée de Skriniar, en fin de contrat en juin, est toujours envisageable, les grands joueurs ne bougeront pas cet hiver avec une Coupe du monde en plein fin d’automne également. Cela vaut aussi pour un Neymar qui, piqué au vif, joue peut-être son meilleur football depuis qu'il a signé au PSG. Ou du moins son plus efficace.