PSG : Neymar viré, Mbappé lui fait très peur

Par Claude Dautel

Le départ de Lionel Messi du PSG étant acquis, c'est désormais Neymar qui est dans le collimateur. Autrement dit, Kylian Mbappé va devenir le vrai patron du club de la capitale, et cela en inquiète certains.

Entre la sanction disciplinaire à l'encontre de Lionel Messi et le débarquement de supporters devant la maison de Neymar pour lui conseiller de « se casser », cela a sérieusement secoué du côté du Paris Saint-Germain. Au point que depuis quelques jours, le départ du numéro 10 brésilien qui semblait totalement impossible compte tenu de son salaire et de son contrat jusqu'en 2027 apparaît dorénavant envisageable. Neymar en personne aurait demandé à des intermédiaires de regarder ce que l'on pouvait lui trouver en Europe pour se relancer. Autrement dit, la célèbre MNM pourrait être réduite au seul Kylian Mbappé en 2023-2024. Envisager le départ de Neymar ne fait pas vraiment peur, mais laisser seul Mbappé en véritable et seul patron du PSG en inquiète certains. C'est le cas sur RMC.

Neymar et Messi out, le PSG mise tout sur Mbappé

Dans l'After, Jonatan MacHardy a reconnu que le transfert, ou le prêt de l'attaquant brésilien, ne l'empêchera pas de dormir. « Les performances de Neymar sont peut-être éblouissantes, mais c’est en Ligue 1, cela ne veut strictement rien dire. N’importe quel joueur du haut du panier, tu le places dans une équipe aussi dominante que le PSG et aussi bien entouré, les stats suivraient forcément. Je pense sincèrement que Paris doit se débarrasser de Neymar à tout prix, il est devenu l’épitome de tout ce qui ne va pas au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire le bordel permanent, la foire en dehors, le fait de donner l’image d’un club qui n’a pas de patron et où les joueurs sont rois. Juste pour cela, il faut absolument enlever Neymar, qui est le ver dans le fruit au PSG. Le seul problème qui va se poser c’est que Messi va partir, c’est acté. Neymar, le club lui cherche un point de chute, il n’y a pas de problème. Mais ça veut dire que Kylian Mbappé prend définitivement les clés du camion », explique le consultant de l'After Foot. Et ça, il est nettement moins enthousiaste.

Car si Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos décident de tout miser sur la star française, alors le PSG va dépendre à 100% d'un joueur dont l'avenir parisien n'est pas assuré. « Si j’étais supporter du PSG, je serais inquiet parce que qui nous dit que Mbappé va faire toute sa carrière au Paris Saint-Germain ? Qui nous dit que dans un an le cirque avec le Real Madrid ne va pas recommencer ? C’est risqué de faire autant de ménage autour de Kylian Mbappé et de confier le projet à un seul joueur dont on ne sait pas s’il sera là dans trois ou quatre ans. Les Qataris ont les fesses entre deux chaises, il y a un besoin évident de faire partir les joueurs qui polluent le vestiaire. Mais avec le fair-play financier, tu feras quoi si Mbappé se blesse et qu’il faudra faire jouer Ekitike, Icardi et je ne sais pas quel autre joueur », fait remarquer Jonatan MacHardy, lequel a de sérieuses craintes pour l'avenir du Paris Saint-Germain.