Neymar, une orgie choquante organisée à Paris

Par Eric Bethsy

Notamment connu pour ses fêtes d’anniversaire, Neymar a marqué ses coéquipiers au Paris Saint-Germain. L’ancien Parisien Ander Herrera se souvient d’un événement hors du commun, durant lesquels les célibataires avaient passé une soirée mémorable.

Ander Herrera ne garde pas que de mauvais souvenirs de son passage au Paris Saint-Germain. Certes, le milieu de terrain n’a pas toujours obtenu le temps de jeu espéré. Et ne comprend toujours pas l’obsession des dirigeants pour la Ligue des Champions. Mais l’Espagnol garde quelques moments marquants en mémoire, à l’image des soirées de Neymar.

Ander Herrera y LA MEJOR FIESTA DE NEYMAR: "En un cumpleaños había un lío, era una confusión. Arriba estábamos todos con las mujeres, pero abajo era como... Teníamos tres o cuatro solteros en el equipo, que cuando subían tenían los ojos como si hubiesen visto a Jesucristo". pic.twitter.com/MUABGbMMtY — TyC Sports (@TyCSports) June 9, 2023

Le milieu offensif a l’habitude d’inviter ses coéquipiers à célébrer son anniversaire en février. Et lors d’un événement organisé dans la capitale par le Brésilien, Ander Herrera et les autres Parisiens avaient halluciné ! « Des amis étaient venus du Brésil. C’était le bordel, la confusion », a raconté le milieu de l’Athletic Bilbao à TyC Sports.

« J’ai dit à Neymar : "Mais on est avec nos femmes, où vas-tu nous installer ?" Il m’a dit de ne pas m’inquiéter, qu’il y a un coin VIP à l'étage pour nous, a poursuivi Ander Herrera. Nous étions bien avec nos épouses qui s’amusaient, mais en bas c’était… » Difficile de trouver les mots sans tomber dans l'obscène. Pour expliquer l’ambiance dans l’étage du dessous, le joueur passé par Manchester United a décrit la réaction des joueurs autorisés à descendre.

L'étage interdit

« On avait trois ou quatre célibataires dans l'équipe. On les voyait descendre, puis remonter, ils gesticulaient, ils disaient "incroyable ! Incroyable !" Dans leurs regards, c’était comme s’ils venaient de voir Jésus Christ, a-t-il lâché, avant de raconter une anecdote impliquant Lionel Messi. J'ai voulu aller aux toilettes, mais il y avait trop de monde à notre étage. Avec Léo, on allait descendre pour aller dans les toilettes d’en bas. Mais nos femmes nous ont dit non. » De peur que leurs maris respectifs ne remontent jamais. Depuis, Neymar semble s'être racheté une conduite, puisqu'il être de nouveau papa dans les prochains mois.