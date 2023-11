Mbappé Ballon d'Or, il ne l'aura jamais au PSG selon Riolo

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé va devoir ramer avant d’atteindre son objectif de remporter le Ballon d’Or s’il reste au PSG selon Daniel Riolo, qui estime que le club parisien souffre d’un manque de notoriété qui risque de pénaliser sa star.

En course pour remporter le Ballon d’Or en 2023, Kylian Mbappé a échoué en se classant troisième derrière Erling Haaland et Lionel Messi. Auteur d’une Coupe du monde époustouflante, l’ancien buteur de l’AS Monaco paie sans doute les mauvais résultats du PSG. Cette distinction individuelle est également devenue au fil des années une histoire de notoriété. Celle du joueur compte énormément mais aussi celle du club dans lequel il évolue et selon Daniel Riolo, Kylian Mbappé risque d’être perdant à ce petit jeu.

En restant dans un club tel que le Paris Saint-Germain, certes connu mondialement mais qui ne jouit pas d’une notoriété positive aux quatre coins du globe, l’attaquant originaire de Bondy part avec un sacré désavantage. C’est tout du moins ce que pense le journaliste de RMC, qui a exprimé cet avis dans l’After Foot au détour d’une conversation qui concernait initialement Antoine Griezmann, pour qui le constat s’applique tout autant avec l’Atlético de Madrid.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« On a le droit de dire qu’en 2018, Griezmann méritait tout autant le Ballon d’Or que Modric. En disant ça, cela me fait penser à un truc au sujet du Ballon d’Or. C’est la place donnée à la notoriété dans l’attribution de ce titre. Et pas seulement la notoriété du joueur mais aussi la notoriété du club dans lequel il joue. Parmi les 100 juges, tous les juges regardent-ils tous les matchs ? Certainement pas. Le Real Madrid, c’est un club que tu regardes tout le temps, plus que l’Atlético où était Griezmann. Cela m’a ouvert sur une autre piste, celle de Mbappé qui court après le Ballon d’Or » estime Daniel Riolo sur RMC avant de poursuivre sur Kylian Mbappé en évoquant la notoriété du Paris Saint-Germain.

Mbappé, peu de chance d'être Ballon d'Or en restant au PSG ?

« En restant au PSG, je pense qu’il peut se brosser pendant pas mal de temps pour l’avoir. Et pas que pour ça, aussi pour sa sortie de Mbappé sur l’Amérique du Sud, qu’il va payer très longtemps. Avant d’avoir les votes des juges de ce continent, il va falloir qu’il rame longtemps dans sa communication. On ne juge plus les performances mais la notoriété du club, du joueur, le nombre de followers sur Insta… » estime le journaliste de RMC, pour qui Kylian Mbappé aura de grosses difficultés à remporter le Ballon d’Or en restant au PSG dans les années à venir. Reste que si l’international tricolore venait par exemple à gagner l’Euro avec la France et la Ligue des Champions avec Paris, il serait improbable que le Ballon d’Or lui échappe. Encore faut-il réussir de telles prouesses sportives sur le plan collectif.