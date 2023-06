Neymar prêté à Miami, Beckham excite le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après l'annonce par Lionel Messi de sa future signature à l'Inter Miami, David Beckham peut rendre un très gros service au Paris Saint-Germain. Le propriétaire du club américain va tenter de se faire prêter Neymar.

Le Heat de Miami est bien mal engagé dans les NBA Finals, puisque le club floridien est mené 3 victoires à 1 par Denver. Vendredi soir, au tout premier rang de l’Arena de Miami, impossible de louper Neymar avec à ses côtés son compatriote, Vinicus Jr. Les deux stars brésiliennes ont été saluées par les bouillants supporters du Heat, prouvant que le football avait sa place dans une ville qui s’apprête à accueillir Lionel Messi. Mercredi, le septuple Ballon d’Or a révélé qu’il avait décidé de signer avec l’Inter Miami, l’ancien joueur du PSG ayant refusé l’offre financière du siècle transmise par l’Arabie Saoudite. Forcément, Neymar, qui était informé avant tout le monde de son coéquipier, se dit que l’air de la Floride pourrait lui réussir aussi. De quoi lancer la rumeur d’un départ de Paris pour rejoindre le club appartenant à David Beckham.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Le Spice Boy a gardé de très bons rapports avec les dirigeants du Paris Saint-Germain depuis son court passage au sein du club de la capitale. De quoi permettre des négociations plus aisées si l'Inter Miami se décidait à lancer une offensive afin de recruter Neymar. Car après Lionel Messi, on prête l'intention à l'équipe actuellement dernière de Major League Soccer de faire venir Neymar. Will Forbes, un journaliste américain qui gère le compte MLSMoves, consacré à l’actualité du championnat nord-américain, affirme que des rumeurs insistantes circulent concernant le numéro 10 de la Seleçao et du PSG.

Miami prêt à payer la moitié du salaire de Neymar

« On me dit que Neymar veut rejoindre Lionel Messi à l'Inter Miami cette saison. Il lui reste deux ans sur son contrat avec le PSG et le PSG est prêt à s'en séparer. C'est quelque chose à surveiller, car Miami aura d'autres spots DP ouverts (Ndlr : Cette règle adoptée en 2007 accorde la possibilité aux clubs de MLS de recruter des joueurs à un salaire libre sans tenir compte des restrictions habituelles du salary-cap). Neymar a présentement une valeur Transfermarkt de 70 millions d’euros, mais Miami pourrait l’obtenir sous forme de prêt. Miami serait prêt à payer la moitié de son salaire », précise Will Forbes à ses followers.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Du côté du Paris Saint-Germain, il est clair qu'on est à l'écoute de toutes les offres pour Neymar, lequel a encore quatre ans de contrat et un salaire qui dépasse les 30 millions d'euros. Si David Beckham et l'Inter Miami proposent de prendre en charge la moitié de cette somme, alors l'opération sera étudiée de près, d'autant plus que le Brésilien est tenté par cette destination. La balle est désormais dans le camp américain, aucune offre n'étant arrivée pou l'instant sur le bureau de Nasser Al-Khelaifi pour celui que le PSG était allé chercher pour 222 millions d'euros à Barcelone il y a six ans.