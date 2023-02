Neymar libre, réunion secrète PSG-Chelsea à Paris !

Dans : PSG.

Décidés à se séparer de Neymar, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont visiblement choisi de passer à la vitesse supérieure. C'est pour cela que le président qatari du PSG a rencontré mardi dans un palace de la capitale française Todd Boehly, le milliardaire américain propriétaire de Chelsea.

Lié avec le PSG jusqu’en 2027, avec un grassouillet salaire de 36 millions d’euros par saison, Neymar a bien compris que le club de la capitale n’était plus vraiment un nid douillet pour celui que le Qatar était allé chercher pour 222 millions d’euros en 2017 à Barcelone. Il est vrai qu’à l’image de son match de mardi soir face au Bayern Munich, le joueur brésilien est devenu fantomatique sous le maillot parisien, son hygiène de vie ayant souvent été remis en cause pour justifier ses prestations mitigées.

Mais ce mercredi, Le Parisien lance une bombe puisque le média francilien affirme qu’en marge du match PSG-Bayern, le président des champions de France a reçu dans un grand hôtel parisien Todd Boehly, le propriétaire américain de Chelsea, lequel a racheté les Blues après le départ de force de Roman Abramovitch. Et si les deux dirigeants ont parlé de football, ils ont aussi parlé du mercato.

Neymar à Chelsea, le PSG prêt à l'offrir gratuitement

Car le propriétaire du club londonien n’est pas insensible aux qualités de Neymar, et il a bien compris que Nasser Al-Khelaifi était prêt à discuter d’un départ du joueur brésilien, lequel pourrait retrouver Luis Enrique, son ancien entraîneur au Barça, à Chelsea, ce dernier étant de plus en plus souvent cité pour devenir le prochain manager des Blues. Harold Marchetti et Laurent Perrin, les deux journalistes du Parisien à la base de cette révélation, expliquent que pour aboutir à un accord, le Paris Saint-Germain est disposé à faire un effort considérable. « Le PSG serait même prêt à le laisser libre afin d‘économiser son salaire et se défaire d’un joueur à l’image dégradée », indique une source citée par le média francilien. Autrement dit, Chelsea n’aurait qu’à payer le salaire de Neymar, même si Le Parisien évoque un deal à 60 millions d’euros.

Il est vrai que depuis que le milliardaire américain a acheté Chelsea, il enchaîne les dépenses incroyables, avec 370 millions d’euros lâchés rien que sur le dernier mercato d’hiver. Un mercato d’hiver qui a d’ailleurs été marqué par l’échec d’un deal avec le PSG à la dernière seconde pour le prêt d’Hakim Ziyech à Paris. En s'y prenant dès le mois de février, l'opération avec Neymar pourrait probablement se boucler avant le 31 août 2023 à minuit. De son côté, le numéro 10 du Paris Saint-Germain et de l'équipe du Brésil ne dirait pas non à un départ vers la Premier League, étant lassé des vagues de critiques qui lui tombent dessus en Ligue 1. L'opération ne ferait que des heureux, et notamment Kylian Mbappé. La star tricolore ne l'a jamais dit, et cela semble logique, mais de nombreuses rumeurs affirment que l'été dernier il avait exigé le départ de Neymar avant de prolonger son contrat avec le PSG. Avec un an de retard, le Qatar pourrait enfin exaucer cette demande.