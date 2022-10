PSG : Le Barça supplie Messi de revenir !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Joan Laporta, président du FC Barcelone, n'a que le nom de Lionel Messi à la bouche ces dernières semaines. Ce fut encore le cas avec cette confession d'un journaliste.

Si Lionel Messi voulait être tranquille avec le Paris SG pour retrouver son meilleur niveau et se concentrer sur les prochaines semaines avec la Coupe du monde en toile de fond, c’est raté. Alors que la saison a débuté depuis deux mois, le FC Barcelone insiste à chaque occasion pour supplier la star argentine de revenir l’été prochain, soit deux ans après l’avoir laissé filer sans la moindre proposition de contrat. Depuis, les choses ont changé et La Pulga a connu une première saison difficile à Paris avant de trouver ses marques. Le Barça s’est remplumé financièrement, même s’il a vendu les joyaux de sa couronne pour cela.

Résultat, Joan Laporta évoque dès qu’il le peut l’avenir de Lionel Messi, qui sera libre en fin de saison s’il n’active pas la clause de prolongation de son contrat au PSG. Et visiblement, le président du club catalan est extrêmement motivé à l’idée de convaincre son ancien numéro 10 de revenir à la maison. C’est ce qu’a affirmé le journaliste de CBS Ben Jacobs, qui a discuté directement avec Joan Laporta à ce sujet, et s’est confié ensuite à GiveMeSport pour démontrer la farouche volonté du dirigeant barcelonais.

Le Barça fera tout pour Messi

« J’ai parlé avec Joan Laporta et cela permet de donner le point de vue du FC Barcelone. Le fait est qu’ils adoreraient faire revenir Lionel Messi et ils feront tout ce qui est possible pour faciliter ce retour. Pour le moment, le dossier financier passe totalement au second plan, l’idée est de convaincre le joueur. Quand je lui ai demandé si Messi avait envie de revenir, Laporta m’a simplement répondu que Barcelone avait une dette morale envers Messi en raison de la manière dont il est parti. Leur point de vue, c’est qu’ils feront tout ce qu’il est possible de faire pour lui rembourser cette dette morale, et le ramener au club », a livré Ben Jacobs, pour qui la volonté des Blaugrana est très forte.

Le PSG en est en tout cas bien conscient, puisque le club de la capitale ne compte pas se laisser faire et a prévu de se rapprocher du clan Messi pour améliorer encore la proposition de prolongation de contrat prévue dans son bail d’origine. L’idée serait même pour Nasser Al-Khelaïfi de conserver le septuple Ballon d’Or pour encore deux saisons, soit jusqu’en 2025.