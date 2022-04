Neymar, le PSG se prend un uppercut au mercato

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Aussi incroyable que cela puisse paraitre un an après sa prolongation, le PSG cherche à se défaire de Neymar cet été.

Le Brésilien peut encore faire des différences en Ligue 1, mais il a failli dans sa mission de porter le club parisien en Ligue des Champions, entre blessures, suspensions et mauvaises performances. L’échec a été constaté par l’Emir du Qatar, qui considère désormais qu’un joueur comme Neymar est l’une des raisons pour lesquelles le Paris SG n’arrive pas à aller chercher le Graal. Mais avec un contrat aussi copieux et aussi long sur la durée, Neymar n’est pas vraiment sur le départ. Ni dans sa tête, puisqu’il a rappelé aux supporters que cela ne servait à rien de le siffler car il ne bougerait pas, ni dans les faits.

Neymar ne vaut même plus 90 millions d'euros

En effet, ESPN s’est penché sur la situation de Neymar, et son spécialiste du marché des transferts Julien Laurens a été sans concession. Même une mise à prix au rabais à 90 millions d'euros n'attirera pas grand monde. Le Brésilien sera encore au PSG la saison prochaine pour la simple et bonne raison qu’il est invendable. « En premier lieu, personne ne payera ce montant pour Neymar. Si le PSG est ouvert à un transfert en cas de belle offre, et si Neymar veut partir, bien sûr. Ils sont prêts à regarder tout et n’importe quoi pour qu’il parte. Mais je ne vois pas qui va venir pour Neymar, y compris pour une somme inférieure à 90 millions d’euros. Celui qui le signera devra lui proposer un contrat de 4 ans, pour au moins 30 millions d’euros par an. Il a 30 ans, et vient de passer une saison très moyenne. Croyez-moi, il sera au PSG la saison prochaine », a assuré le journaliste sur la chaine sportive américaine.

Un nouveau riche pour sauver le PSG ?

Un constat implacable mais qui correspond à la réalité du moment. A part si un nouveau riche du football comme Newcastle, Chelsea avec son futur propriétaire ou le Milan AC, venait à faire un véritable pont d’or, le PSG aura toujours Neymar la saison prochaine. L’ancien barcelonais n’est peut-être plus la tête de gondole sportive du projet depuis l’explosion de Kylian Mbappé, mais il a en tout cas beaucoup plus de chances de rester au Paris Saint-Germain que son coéquipier français. Et c’est bien ce qui se désole les supporters parisiens. Car si la carrière de Neymar n’est bien évidemment pas finie, retrouver le grand « Ney » capable de porter le PSG comme le fait Kylian Mbappé actuellement semble une véritable chimère.