Neymar, Jean-Michel Larqué interpelle le PSG

Dans : PSG.

Par Alexandre Chochois

Homme en forme de la fin de saison du Paris Saint-Germain, Neymar ne fera pas totalement oublier ses absences à répétition, principalement à cause des blessures. Muet en Ligue des champions, le Brésilien n'affiche pas des statistiques étourdissantes. De quoi raviver les tensions à son sujet.

Certes, sur les sept derniers matches de Ligue 1 qu'il a disputés, Neymar a toujours été décisif, à l'exception de la déroute collective à Monaco. Pour le reste, l'ancien crack du FC Barcelone a cumulé 7 buts et 3 passes décisives depuis la mi-mars. Un rendement intéressant que les supporters du PSG auraient aimé voir plus souvent et sur l'intégralité de la saison, aussi, notamment dans les matches importants. Certains diront que cette forme et cette motivation du Brésilien sont de bon augure pour la saison prochaine, alors que son contrat ne se termine qu'en 2025. D'autres sont en revanche très remontés contre l'ailier gauche de 30 ans.

« Neymar n'est plus un joueur de foot »

🗣️💬 Jean-Michel Larqué : Neymar va terminer l'une de ses plus mauvaises saisons au PSG ! [...] Il n'est plus un joueur de foot et il vous prend pour des pigeons !" pic.twitter.com/Xl6elHfk0q — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 3, 2022

C'est le cas de Jean-Michel Larqué qui, dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC ce mardi 3 mai 2022, a complètement dézingué Neymar. Pour l'ancien international français aux 14 sélections en équipe de France passé par l'AS Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain, que ce soit d'un point de vue sportif ou comportemental, le joueur se moque éperdument de ses dirigeants ainsi que des supporters.

« Ce qui est indiscutable, c'est les chiffres. Un match sur deux en Championnat cette année, et 11 buts, ce qui sera probablement l'une de ses plus mauvaises saisons au Paris Saint-Germain. Et puis il y a ce pour quoi il est venu, la Ligue des champions. Il a disputé six matches, marqué zéro but. Ajoutez à cela 183 roulades avant, 183 roulades arrière, et 250 roulades latérales. Et vous obtenez les performances de Neymar. (...) Il y a peut-être mieux à faire que de passer ses jours, et surtout ses nuits, à jouer au poker lorsque la saison n'est pas encore terminée. On a l'impression qu'il est devenu un profiteur du football, un mercenaire. Neymar n'est plus un joueur de foot et il vous prend pour des pigeons », a ainsi fustigé Larqué. Partout où il est passé, Neymar n'a jamais laissé insensible. Dans le bon comme dans le mauvais sens. Pour Jean-Michel Larqué, la deuxième solution s'impose, c'est le moins que l'on puisse écrire !