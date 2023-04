Neymar fait la guerre à Al-Khelaïfi pour rester au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A l’instar de Lionel Messi, Neymar ne sera pas retenu par le PSG lors du prochain mercato. Mais il sera quasiment impossible de le faire partir, le Brésilien ne voulant absolument pas changer d'air.

Le prochain mercato sera celui de tous les changements au Paris Saint-Germain. Et pour cause, Luis Campos souhaite rebâtir l’effectif de fond en comble et le Portugais est prêt à tout pour atteindre son objectif. Le coordinateur sportif du PSG souhaite se débarrasser des trentenaires à gros salaire à l’instar de Sergio Ramos ou encore de Lionel Messi. Les anciens tauliers du Real Madrid et du FC Barcelone ne seront pas difficiles à faire partir.

En fin de contrat, ils ne devraient pas recevoir de proposition de prolongation de la part du champion de France en titre. L’idée est aussi de faire partir Neymar mais pour le coup, Luis Campos devra réaliser un véritable exploit sur le marché des transferts pour trouver une porte de sortie à l’international brésilien. Au contraire de Messi et de Sergio Ramos, l’ancien attaquant de Santos est encore sous contrat avec le PSG… et pour longtemps.

Al-Khelaïfi veut faire partir Neymar du PSG

Lié au club parisien jusqu’en 2027 et blessé jusqu’à la fin de la saison, le n°10 du Brésil est invendable. A en croire les informations de Don Balon, Nasser Al-Khelaïfi a pourtant été très clair à l’égard de Neymar en lui faisant savoir que le Paris Saint-Germain allait se débarrasser de lui lors du mercato estival. Un scénario inenvisageable pour le « Ney », lequel a rigolé au nez de Nasser Al-Khelaïfi dans la mesure où le Brésilien n’a aucunement l’intention de faire ses valises.

🇧🇷 A special Neymar display two years ago today 🧙‍♂️#UCL pic.twitter.com/ptEzITnlED — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 13, 2023

Rémunéré à hauteur de trois millions d’euros par mois dans la capitale française, Neymar veut absolument rester au PSG. Le joueur sait de toute façon qu’aucun cador européen ne viendra toquer à sa porte cet été ne raison de son salaire mais surtout de sa blessure. Pour le Paris SG, il sera donc quasiment impossible de trouver une porte de sortie à Neymar. Et pour son image, QSI ne devrait pas écarter sa star à 220 millions d’euros, ni la placer dans un « loft ». A moins d’un miracle signé Luis Campos, le Paris Saint-Germain devra donc composer avec Neymar la saison prochaine.