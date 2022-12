PSG : Vidal tacle Mbappé et se ridiculise

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

L'équipe de France s'est inclinée en finale de la Coupe du monde 2022 contre l'Argentine, malgré deux égalisations. Arturo Vidal s’est réjoui de cette victoire de l'Albiceleste et en a profité pour envoyer un tacle à Kylian Mbappé.

Pour sa quatrième participation à la finale de la Coupe du monde, la France est tombée aux tirs au but, comme en 2006. Cette fois-ci, face à une nation sud-américaine. C'est la première fois depuis 20 ans qu'un pays de l'Amérique du Sud remporte le Mondial. Un titre qui a fait beaucoup d'heureux. Notamment Arturo Vidal qui s'est moqué de Kylian Mbappé après la victoire des Argentins. Le milieu de terrain du Chili a reproché au Français des propos qu'il avait tenu en mai 2022. Mbappé avait déclaré que le football en Amérique du Sud n'était pas aussi développé qu'en Europe et que sur le vieux continent, il y avait plus d'équipes compétitives. Vidal n'a pas manqué de se payer la tête du joueur de 24 ans.

Vidal ne pardonne pas à Mbappé

« Apprenez de ceux qui ont inventé le football, l'Amérique du Sud » a écrit le double vainqueur de la Copa America sur Instagram, en référence à cette interview de Kylian Mbappé. Une attaque qui a été critiquée de partout. Le milieu de terrain s'est vu reprocher pêle-mêle de revenir en Amérique du Sud uniquement quand il n'a plus le niveau pour jouer en Europe. D'avoir porté le maillot de l'Argentine pendant la finale alors qu'il est international chilien, ce qui est mal vu. Et bien sûr que le football a été inventé par les Anglais, et non pas par les Sud-Américains même si l'Uruguay, l'Argentine et le Brésil cumulent 10 titres mondiaux.

Le joueur de 35 ans a pourtant passé près de 15 ans en Europe, avant de retourner en Amérique du Sud pour y terminer sa carrière. La déclaration de l'attaquant du PSG avait également été mal perçue par Emiliano Martinez qui avait critiqué le meilleur buteur de la Coupe du monde 2022 (8 buts) et qui avait ensuite chambré les supporters français. Malgré la rivalité entre l'Argentine et le Chili, Arturo Vidal s'est réjoui du succès de ses rivaux et félicité son ancien coéquipier Lionel Messi. Le joueur de Flamengo était pourtant absent de ce Mondial au Qatar. Le Chili n'est pas parvenu à se qualifier pour la compétition, comme lors de la précédente édition en Russie.