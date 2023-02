Neymar est de retour, le PSG retient son souffle

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Absent face à Toulouse ce week-end, Neymar est de retour dans le groupe du PSG pour le choc face à l’OM en Coupe de France.

A en croire les informations de L’Equipe, le n°10 du Paris Saint-Germain devrait même être titulaire au Vélodrome, au côté de Lionel Messi à la pointe de l’attaque parisienne. Une excellente nouvelle, à une semaine du choc face au Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Au PSG en revanche, on est toujours très prudent au sujet de la cheville de Neymar. En effet, le quotidien national indique que l’état de forme de Neymar interroge, alors que le Brésilien est victime de blessures à répétition aux chevilles depuis le début de sa carrière. Son retour à la compétition, ce mercredi sur la pelouse de Marseille, dans un match où l’intensité sera au rendez-vous et où les contacts seront rude, sera donc scrutée avec attention et un brin d’appréhension du côté du staff parisien.

La cheville de Neymar inquiète le PSG

En interne au sein du Paris Saint-Germain, on est donc prudent au sujet de la cheville de Neymar. En revanche, on affirme que le meneur de jeu brésilien est de retour avec une motivation sans faille à l’heure d’aborder les grands rendez-vous face à Marseille en Coupe de France ou encore le Bayern Munich en Ligue des Champions. « Les semaines à venir ressemblent à un moment crucial de sa saison. Elles diront s’il peut renouer le fil d’une première partie de championnat où il fut sans doute le meilleur joueur de l’Hexagone » conclut L’Equipe, pour qui les prestations de Neymar seront déterminantes pour la suite de la saison du PSG. Premiers éléments de réponse dès ce mercredi soir avec le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille à l’Orange Vélodrome dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Un match pour lequel Neymar sera à priori titulaire face à l’actuel dauphin du PSG.