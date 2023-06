Neymar envoyé en cure, le PSG retrouvera sa star

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Longtemps annoncé sur le départ, Neymar pourrait finalement rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Peut-être l’occasion pour le Brésilien de se relancer après une grosse remise en question cet été.

Difficile de connaître l’état d’esprit de Neymar à l’heure actuelle. Le meneur de jeu se prépare-t-il à un départ cet été ? En tout cas, le Paris Saint-Germain ne le traitera plus comme un indésirable. Après la fin de contrat de Lionel Messi, et compte tenu de l’incertitude autour de Kylian Mbappé, le club de la capitale ne veut pas se séparer de l’intégralité du trio offensif. L’ancien talent de Santos pourrait être retenu en espérant un rebond sous les ordres de Luis Enrique, un entraîneur qu’il avait côtoyé au FC Barcelone.

Le retour du grand Neymar peut paraître difficile à imaginer tant le Brésilien a déçu dans la capitale. Mais de son côté, le consultant Eric Blanc voit des conditions favorables pour le numéro 10. « Neymar me fait de temps en temps penser à un colis perdu par Federal Express : tu ne sais pas où il est, ni où il habite, a comparé le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Il faudrait des fois le mettre dans une cellule de dégrisement, voire dans quelques réunions des alcooliques anonymes pour qu'il se demande ce qui lui arrive... »

Le PSG bâti autour de Neymar ?

« Après, il a le talent. C'est un joueur que j'adore, il est exceptionnel, a-t-il encensé. Il peut jouer avec Kylian Mbappé sans problème, mais en imaginant que Mbappé parte, si on fait une équipe autour de Neymar, c'est le seul joueur qu'il faut mettre dans le confort. Il connaît Luis Enrique qui l'a eu au Barça pendant trois ans. Et même si les Brésiliens doutent un peu de son futur, l'équipe du Brésil vient de perdre des matchs, il était à jeter et maintenant tout le monde veut qu'il revienne. Il peut encore potentiellement jouer la Copa America et la Coupe du monde. Moi je crois encore en lui, j'aime ce joueur. » Pas sûr que les supporters parisiens soient du même avis.