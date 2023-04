Neymar encore papa, le Brésilien enfin sérieux ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Attendu très prochainement de retour à Paris, Neymar a une bonne nouvelle pour ses supporters. Non pas qu'il va reprendre le football plus vite que prévu, mais il va prochaine être papa d'un deuxième enfant. C'est sa compagne, Bruna Biancardi, qui a annoncé l'heureux événement.

Actuellement au Brésil, où il se remet de l’opération à la cheville qui l’a privée de la fin de saison avec le Paris Saint-Germain, Neymar n’a visiblement pas passé ses journées et ses nuits à jouer au casino ou à des jeux vidéo. Car ce mercredi, Bruna Biancardi, qui est la fiancée officielle de la star brésilienne, a annoncé qu’elle était enceinte de son premier enfant, et que le papa était évidemment le numéro 10 de la Seleçao et du PSG. « Nous rêvons de ta vie, planifions ton arrivée et savoir que tu es là pour compléter notre amour, rend nos journées beaucoup plus heureuses. Tu arriveras dans une belle famille, avec ton frère, tes grands-parents, tes oncles et tes tantes qui t'aiment déjà très fort ! Viens vite fiston on t attend ! ❤️✨ », a confié, via son compte Instagram, la jeune femme de 29 ans.

S'il s'agit du premier enfant pour Bruna Biancardi, Neymar est déjà papa d'un garçon qui fêtera l'été prochain ses douze ans, Davi Lucca. A l'époque, le joueur brésilien n'avait que 19 ans, et il avait eu cet enfant avec Carolina Dantas, son amour de jeunesse à l'époque où il jouait sous le maillot de Santos. Bien évidemment, tout cela n'est que du bonheur pour Neymar, et du côté de ses supporters, nombreux sont ceux à espérer que désormais l'attaquant va revenir à une vie plus saine. Ces dernières années, Ney, comme le surnomme Christophe Galtier, se faisait surtout remarquer par sa vie extrasportive à Paris, et ses loisirs nocturnes sur internet ou ailleurs. « Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé, que chacun dorme bien, mange bien », avait même lancé Kylian Mbappé après le match aller contre le Bayern Munich en visant Neymar. Lequel avait répondu en posant avec des potes dans un fast-food. En étant papa une deuxième fois, les choses pourraient cette fois changer pour de bon. Ou pas.