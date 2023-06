PSG ‍: Icardi bientôt vendu, Wanda prête à la trahison absolue ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Mauro Icardi a la cote sur le marché des transferts. L'Argentin va quitter le PSG et sans doute rapporter une belle somme au club de la capitale.

Le PSG compte se montrer actif cet été sur le marché des transferts, que ce soit au niveau des ventes et des départs. Luis Campos a pas mal de travail. En plus des joueurs à vendre après une saison ratée dans la capitale, il faudra aussi gérer les retours de prêt. Les concernés ont connu des fortunes diverses lors du dernier exercice. Parmi les satisfactions, on peut citer Mauro Icardi. L'Argentin s'est totalement relancé sous les couleurs de Galatasaray. Le club turc aimerait d'ailleurs beaucoup le conserver en l'achetant définitivement. Problème, Icardi a aussi d'autres propositions. L'Arabie saoudite et la Serie A en font partie...

Icardi, le PSG se frotte les mains

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wanda nara (@wanda_nara)

Mauro Icardi est en pleine bourre et compte bien négocier à la hausse son prochain contrat. Le joueur de 30 ans attend la meilleure proposition avant de faire son choix. C'est aussi le cas du PSG, alors que l'ancien de l'Inter est encore sous contrat dans la capitale jusqu'en 2024. Ces dernières heures, SportMediaset indique que Paris pourrait se contenter d'une offre comprise entre 15 et 20 millions d'euros pour lâcher Icardi. Un montant qui ne refroidirait pas... l'AC Milan, qui compte faire une offre au clan du joueur. Problème, son salaire de 7 millions d'euros que les Lombards ne pourront pas payer. Pour autant, si l'on interprète l'une des dernières stories de Wanda Icardi sur Instagram, une arrivée à Milan est plus que probable. La jeune femme a récemment publié un cliché du Duomo de Milan avec un sablier. Info ou intox, on le saura très prochainement. Galatasaray n'a pas perdu espoir de convaincre Icardi de rester et négocie avec le PSG, comme pour Leandro Paredes. Quant à l'Arabie saoudite, elle pourrait encore augmenter son offre.