PSG : Bien manger et bien dormir, Neymar répond à Mbappé

Par Mehdi Lunay

24 heures après la déception et la défaite du PSG face au Bayern, Neymar s'est changé les idées avec l'un de ses passe-temps préférés. Une activité suffisamment énergivore pour énerver Kylian Mbappé...

Face au Bayern Munich mardi soir, le PSG et ses joueurs ont encore montré qu'ils n'étaient pas au point pour envisager un sacre européen dans l'immédiat. La copie rendue était clairement insuffisante et a eu le don d'agacer Kylian Mbappé. Ce dernier a notamment lâché après la rencontre cette déclaration mystérieuse : « Je pense qu’il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Chacun doit bien manger, bien dormir et se préparer au maximum ». Cela a été interprété comme une attaque envers ses coéquipiers et en particulier Neymar, transparent face aux Bavarois. Il faut dire que le Brésilien est connu pour son sens aigu de la fête, ce que le maire de Bougival n'a pu que confirmer dernièrement.

Neymar n'a pas attendu pour renouer avec le poker !

On ne sait pas comment Neymar a pris les propos de son coéquipier français sur le plan personnel. Mais, une chose est sûre, cela ne lui a pas fait changer son comportement pour le moment. En effet, Neymar a été surpris à un tournoi de poker de l'European Poker Tour organisé à Paris, à l'hôtel Hyatt Concorde. Le joueur professionnel Antoine Saout l'a pris en photo pour son compte Instagram. L'évènement a débuté dans la soirée de mercredi...moins de 24 heures après le match du PSG contre le Bayern.

Le tournoi a lieu sur deux jours, mercredi et jeudi. La première journée se déroule pendant la soirée et se termine tard dans la nuit. La reprise des débats étant prévue pour jeudi, 13 heures. De quoi emmener Neymar vers une soirée interminable et épuisante, bien loin des impératifs d'un footballeur de haut niveau et des recommandations de Mbappé. Neymar a été très vite éliminé et ne devait donc pas passer la nuit au Hyatt Concorde. Il a toutefois fait un deuxième tournoi au prize-money plus élevé, un peu plus tard, se qualifiant même pour le deuxième tour en fin de soirée. Voilà qui en dit long sur la mentalité du joueur, définitivement incompatible avec les ambitions du PSG.