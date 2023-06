Neymar en sueur, impossible de sortir le soir ‍!

Dans : PSG.

En cas d'arrivée en Arabie Saoudite cet été, Neymar devra grandement changer ses habitudes par rapport au PSG et à sa vie parisienne. Cela vaut aussi pour ses soirées.

Absent des terrains depuis le match face à Lille en février dernier, Neymar a passé la première partie de sa rééducation au Brésil, avec une actualité extra-sportive assez chargée. En France, avec le retrait de son plâtre et le début de sa rééducation, cela n’a pas été beaucoup plus sage puisqu’entre les Grand Prix de Formule 1 et les tournois de poker, sans compter les soirées festives d’été, le Brésilien profite de ses vacances à rallonge. S’il n’émet pas vraiment le désir de quitter le PSG, l’ancien prodige de Santos sait bien que ses dirigeants sont lassés par son rendement et écouteront les offres à son sujet.

Cristiano Ronaldo témoigne d'un gros changement

Il y a bien un petit frémissement en Premier League, mais c’est surtout l’Arabie Saoudite qui s’intéresse à Neymar. Ce serait clairement la fin de la carrière de Neymar au plus haut niveau, mais ce transfert ne parait pas impensable pour les suiveurs du football, qui ont du mal à retrouver le grand « Ney » sur ces dernières années. Une porte de sortie très rentable financièrement, même si ce n’est pas sur ce point que le Brésilien va devoir être convaincu.

Neymar, qui n’était pas forcément chaud pour rejoindre Manchester notamment en raison de la froideur du climat et de la vie nocturne pas aussi flamboyante qu’à Paris, risque de trouver un fonctionnement bien différent en Arabie saoudite, s’il venait à y signer. C’est Cristiano Ronaldo en personne qui raconte cela dans un entretien avec LiveScore. Le climat est telle dans cette région du monde, que le soir, c’est entrainement, car c’est impossible sinon dans le reste de la journée.

« La plus grosse différence que j’ai rencontrée en Arabie saoudite était évidemment la chaleur et les programmes qu’il faut adapter pour s’entrainer plus tard le soir, quand le climat est plus frais. Chaque pays est différent et désormais je m’y suis habitué », a livré l’attaquant portugais d’Al-Nassr. Neymar, qui faisait partie de ceux qui poussaient pour que la séance quotidienne d’entraînement du PSG soit décalée à l’après-midi pour mieux se remettre de ses soirées, serait servi. Avec parfois jusqu'à 40 degrés dans la journée, il faut dire qu'une séance dans l'après-midi est tout simplement impensable.