Neymar en guerre avec le PSG, Messi l'encourage !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La relation est tumultueuse depuis plusieurs mois entre Neymar et les supporters du PSG et une réconciliation semble impossible.

Quatre ans après le transfert avorté de Neymar au FC Barcelone, la réconciliation n’est toujours pas dans l’air entre l’international brésilien et les supporters du Paris Saint-Germain. Il faut dire que le Collectif Ultra Paris avait frappé fort après les déclarations de Neymar, qui avait publiquement ouvert la porte à un retour au Barça. En 2019, les banderoles insultantes et les sifflets à l’encontre de Neymar ont marqué au fer rouge la star du PSG, qui depuis ne prend plus le temps ni la peine de saluer les supporters à la fin des matchs, ni de communier avec eux après ses buts. Au micro de France Bleu Paris, le patron du CUP, Romain Mabille, a tendu la main à Neymar. Mais il a également fait savoir que l’international brésilien n’avait pas répondu aux perches lancées par les supporters pour faire la paix.

Le CUP reconnait avoir été trop loin avec Neymar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

« C’est vrai, la banderole qui insulte sa mère, c’est dur, on a été durs » reconnait le président du Collectif Ultra Paris, avant de poursuivre. « Le fait est que les gens lui ont donné tellement d’amour au début. La volonté exprimée par le Brésilien de partir à l’été 2019 pour retrouver le Barça qu’il avait quitté deux ans plus tôt a été vécu comme une trahison. Le fossé n’a alors cessé de se creuser, saison après saison, entre la tribune et le joueur. C’est un joueur qui marche à l’affectif, on aurait pu avoir une relation. Mais je ne perçois aucune volonté du club ni de Neymar de rétablir la situation. Je peux vous garantir une chose, c’est que dans l’entourage du club, de Neymar ou de la tribune, il n’y a personne qui a fait plus que moi pour rétablir la situation » a confié le président du CUP.

Neymar refuse de faire la paix avec les supporters

Un joyeux anniversaire à @neymarjr qui fête aujourd'hui ses 31 ans ! 🎂❤️💙 pic.twitter.com/FBjDSLVK54 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 5, 2023

Pour Romain Mabille, il est important de tenter de réconcilier le Parc des Princes et Neymar afin de voir l’international brésilien donner la plénitude de son talent au PSG. Mais ce n’est pas gagné. « J’ai essayé de parler avec les responsables, j’ai dit que j’étais ouvert au dialogue. Je n’ai pas eu de réponse. Je vois qu’il y a une volonté de laisser la situation pourrir, je ne sais pas pourquoi. J’estime que si on peut parler, on avance ensemble, on peut trouver des solutions, c’est bien. Nous, en tant que supporters, on n'a pas non plus à courir derrière lui. Qu’il en veuille au CUP, à la limite, je suis d’accord, mais il ne salue personne au Parc. Il est entré dans un truc, je ne sais pas comment on va en sortir » a jugé le président du CUP, qui ne tolère pas que Neymar snobe ainsi les supporters présents au Parc des Princes à chaque match du Paris Saint-Germain.

Messi conforte Neymar dans son attitude

Dès lors, alors que le clan Neymar semble refuser tout dialogue, on voit mal comment la situation pourrait se rétablir entre les deux parties. Et cette absence de communication en est une en vérité, puisque cela démontre que l'ancien prodige de Santos n'a absolument pas envie de faire la paix ou d'arranger les choses. En plus de cela, il a trouvé un allié de circonstance avec Lionel Messi, critiqué et sifflé après sa piètre double performance face au Real Madrid, et qui a lui aussi décidé de bouder le public parisien. Les messages sont passés, et ils font très mauvais genre pour le PSG, qui voit deux de ses plus grandes stars snober l'ensemble du public, qui peut toujours attendre pour voir une célébration ou un geste de salutation de la part de l'Argentin comme du Brésilien.