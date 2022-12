Neymar en détresse, les supporters du PSG suppliés

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Neymar va revenir sur Paris ce lundi pour reprendre l'entrainement. Une légende du PSG demande un geste de la part des supporters pour l'aider à retrouver le sourire, et son meilleur niveau.

Ce sera un lundi noir au PSG, où les Mondialistes qui ne sont plus en course au Qatar sont attendus pour la reprise de l’entrainement. Neymar fera partie, avec Marquinhos et d’autres, des joueurs qui vont tenter d’oublier les déboires rencontrés à la Coupe du monde pour se remettre dans le bain quotidien de la Ligue 1. Nul doute que ce sera difficile. Le capitaine parisien a préféré rester à Doha et part parfois s’isoler dans le désert ou essaye de profiter de sa famille même s’il a été désigné par les Brésiliens comme l’un des principaux responsables de l’élimination de la Selaçao. Pour Neymar, c’est un retour à Sao Paulo auprès des siens qui s’est mis en place, et le numéro 10 va certainement trainer des pieds à l’idée de revenir au Camp des Loges, alors qu’il n’est pas certain que le meneur de jeu soit totalement remis de sa blessure à la cheville contractée lors du premier match.

Neymar, des soins à la cheville et à la tête

Le staff médical parisien, dont son propre kiné brésilien qui en fait partie, va étudier cela de près à son retour, qui n’est pour le moment pas prévu pour être retardé. Dans deux semaines, le PSG reprend en effet la compétition, même si cela parait surréaliste alors que la finale de la Coupe du monde n’a toujours pas eu lieu. Ce sera un match à domicile, le 28 décembre, face à Strasbourg et nul doute que Christophe Galtier se montrera très prudent avec ceux qui ont pu être touchés moralement et physiquement par cette Coupe du monde en pleine saison.

Mais dans cette situation inédite, le PSG pourrait avoir une importance capitale pour redonner le moral à son numéro 10, qui a porté l’équipe en première partie de saison, et est attendu pour en faire de même en Ligue des Champions dans les mois à venir. Selon Valdo, ancien maitre à jouer du club de la capitale et toujours adulé par les supporters, il est temps que ces derniers soutiennent et montrent leur amour à Neymar pour l’aider à digérer ce choc. « Le rôle des supporters parisiens sera très important. Je leur demande de lui donner de l'amour. Neymar en aura besoin. Ça va l'aider à cicatriser. Il pourra alors se mobiliser pour aller chercher la Ligue des champions », a expliqué dans L’Equipe un Valdo qui sait bien que la relation entre Neymar et les fans parisiens n’a pas toujours été optimale.

Bien au contraire, puisque le Brésilien ne salue plus le public après les rencontres depuis le début de la saison, préférant voir une partie de sa prime d’éthique être sucrée par son club plutôt que de remercier des supporters qui l’avaient sifflé après l’élimination face au Real Madrid la saison passée. Cette période particulière sera-t-elle l’occasion de faire la paix entre les deux parties ? La réponse sera vite donnée, mais les supporters du PSG n’ont pas envie de voir un Neymar démotivé disparaitre des radars sous prétexte que sa Coupe du monde a été ratée.