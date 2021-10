Neymar, deux matchs pour éviter le lynchage

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Toujours pas dans sa meilleure forme avec le Paris SG, Neymar n’est pas épargné par la critique en France.

Son mode de vie est principalement accusé, notamment sur le fait qu’il a désormais 29 ans, et ne peut plus se permettre d’enchainer les courtes nuits et les festivités comme il le fait toujours. Statistiquement, et même visuellement, Neymar ne fait plus autant de différences, et cela se ressent sur son nombre de sprints, ses ballons perdus, sa réussite dans les dribbles qui passe à 50 %, et aussi son total de buts, le plus famélique depuis le début de sa carrière en Europe. Un rendement décevant qui agace au PSG, mais pas encore au Brésil.

Le Brésil prévient Neymar

Suspendu pour le premier match international face au Venezuela, il sera ensuite attendu contre l’Uruguay et la Colombie, deux candidats à la qualification pour la prochaine Coupe du monde. Très peu en forme lors des matchs de la Seleçao en septembre, Neymar ne pourra pas s’en tirer à si bon compte. Au Brésil, le message est passé. « On ne critique pas ses performances car on lui laisse le temps de retrouver le rythme, et au PSG de trouver la bonne carburation. Si on le voit hors de forme, comme en septembre (Chili et Pérou), on lui tombera dessus. Pour l’instant, on n’a pas tiré la sonnette d’alarme », prévient le journaliste de Globo Carlos Eduardo Mansur, dans les colonnes de L’Equipe. Une preuve de plus que le Brésil sait aussi bien choyer sa superstar, que le vilipender, comme ce fut le cas lors du fameux été 2019 où Neymar était devenu insupportable, même pour les Brésiliens. Les prochains jours seront donc décisifs pour le numéro 10 du PSG, et il a plutôt intérêt à se montrer convaincant s’il ne veut pas être critiqué des deux côtés de l’Atlantique pendant tout l’automne.