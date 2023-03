Neymar débarque sur OnlyFans et fait scandale !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Actuellement en pleine phase de récupération après sa blessure à la cheville contre Lille, Neymar a une vie extrasportive très active. Et compte tenu de sa popularité, il a du mal à être discret.

S’il n’est pas la seule star au Paris Saint-Germain, Neymar semble avoir du mal à se contenter d’une vie paisible et discrète, contrairement à Lionel Messi et Kylian Mbappé. Et si on connaît l’appétence du numéro 10 brésilien pour le poker, les séries tv brésiliennes et les fêtes nocturnes, Neymar a également une vie amoureuse très chaotique. Depuis qu’il a signé au PSG en 2017, on lui a prêté plusieurs conquêtes féminines, la dernière en date étant le mannequin Jessica Turini, jeune femme de 30 ans très populaire au Brésil, même si ces derniers jours, Bruna Biancardi a de nouveau été vue proche du joueur. Mais à priori cela ne suffit pas à l’appétit de Neymar. Lors de l’émission Big Brother, au Brésil, dont la version française était Loft Story, une star du réseau social OnlyFans, très orienté pour son contenu réservé aux adultes, a confié qu’elle avait été contactée via ce site par Neymar. Volleyeuse professionnelle, Key Alves affirme que non seulement le joueur du PSG et de la Seleçao lui a proposé une rencontre plus intime, mais qu’en plus il lui a proposé de faire venir sa soeur, Keyt Alves, elle aussi volleyeuse, pour une activité autre que le volley, à trois.

Neymar n'a pas de limite

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KEYT 🇧🇷 (@keyt.alves)

La jeune femme affirme avoir renvoyé Neymar à ses études, rappelant au passage que ses activités sur OnlyFans lui rapportaient plus que le volley-ball, alors que ses photos mises en ligne ne dépassent pas les limites de la décence. Cependant, si elle a repoussé la proposition de Neymar, Key Alves avoue qu'elle aurait pu craquer si le joueur brésilien du Paris Saint-Germain lui avait seulement demandé à elle de venir et pas à sa soeur. En attendant, le PSG doit espérer que sa star échappe enfin aux radars de la presse people brésilienne, où les faits et gestes de Ney sont l'objet d'une attention énorme. A l'heure où la position de l'attaquant est remise en cause dans le onze de Christophe Galtier, les champions de France doivent cependant comprendre avec cette histoire que leur joueur ne changera jamais et qu'il faudra s'y faire.