Neymar c'est trop tard, le PSG sent le coup dur

Le PSG a désormais dans la tête son premier match contre Madrid. Pour cette rencontre, la présence de Neymar suscite bien des doutes, le Brésilien n'ayant pas encore repris l'entraînement.

Le mardi 15 février, le Paris Saint-Germain recevra le Real Madrid au Parc des Princes pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, un rendez-vous que les supporters des deux clubs ont entouré en rouge sur le calendrier. Pour cet énorme choc, Fiorentino Perez pourrait devoir se passer de Karim Benzema, sorti sur blessure contre Elche, l’attaquant français ayant en plus eu la mauvaise surprise de constater qu’il avait été cambriolé pendant le match. Du côté du PSG, Mauricio Pochettino a fait débuter Kylian Mbappé contre Reims, Lionel Messi, de retour de covid, entrant en seconde période afin de retrouver du temps de jeu. Mais c’est le cas Neymar qui commence à inquiéter le staff parisien, et cela même si la star brésilienne communique régulièrement sur le travail physique intense qu’il mène au Camp des Loges afin de revenir au plus vite de sa sérieuse blessure à la cheville, conséquence d’un choc lors du match contre l’AS Saint-Etienne fin novembre à Geoffroy-Guichard.

Neymar encore forfait pour un match de Ligue des champions ?

"Même Jésus ne plaisait pas à tout le monde" : #Neymar se refait une image sur Netflix https://t.co/CB4p2nLfLj pic.twitter.com/Yj6ePGNH9D — LCI (@LCI) January 20, 2022

Dans son dernier bulletin médical, le Paris Saint-Germain avait été très sobre en évoquant le cas de Neymar, lequel devait revenir d’ici la fin du mois afin d’arriver en forme pour le choc face à Madrid. « Il poursuit son entraînement individuel et ses soins à Ooredoo et doit reprendre la course en début de semaine prochaine », avait précisé samedi le PSG dans un communiqué médical. Sur le papier, Mauricio Pochettino peut donc compter sur l’ancien du Barça, sauf que dimanche soir, dans la foulée de la nette victoire face à Reims, l’entraîneur argentin a reconnu que tout n’était pas si clair concernant la santé de Neymar. « Nous ne savons pas encore si Neymar sera là contre Madrid, on espère que ce sera le cas, on doit suivre son évolution, il doit continuer à courir la semaine prochaine. On espère qu’il sera là... », a reconnu un peu gêné le coach du PSG, qui n’a pas convaincu son auditoire.

Même s’il est sur ses jambes, le Paris Saint-Germain se demande si Neymar aura vraiment les jambes pour jouer un match qui sera aussi intense. Et se reposera l’éternelle question sur le joueur brésilien, qui n’est jamais au rendez-vous de la Ligue des champions à cette époque de la saison. Du côté du PSG, on veut croire au miracle, même si dans les coulisses on pense que l'affaire est entendue et que Kylian Mbappé et Lionel Messi devront se débrouiller sans l'attaquant brésilien, qui de son côté semble surtout se préoccuper de la sortie de son documentaire sur Netflix. Un programme censé améliorer son image, même si du côté de Paris on aimerait que cela se fasse surtout grâce à ses performances sportives.