Neymar bouffi, sa photo peut inquiéter le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Neymar a fait parler de lui cette semaine, mais pas vraiment comme il pouvait le souhaiter. Entre ses excuses pour avoir trompé sa compagne enceinte et une interview où il est apparu pas très affûté, le joueur brésilien inquiète.

Son retour à la compétition n’est pas pour demain. Cependant, cela tombe bien, car visiblement le numéro 10 du PSG et du Brésil n’est pas au sommet de sa forme mentale et physique. Mercredi, c’est via les réseaux sociaux que le footballeur de 31 ans a fait la Une. Réagissant à des informations de la presse brésilienne qui l’accusait d’avoir trompé sa femme, Neymar s’était platement excusé publiquement d’avoir franchi une nouvelle fois les limites. Un aveu d’autant plus perturbant que la jeune compagne du joueur parisien est enceinte de leur premier enfant ensemble. Un premier faux pas qui a confirmé que Ney avait bien du mal à devenir raisonnable malgré les années qui passent

Neymar n'est pas au top de la forme

En toute honnêteté et sans aucune vanne. Je commence vraiment à être inquiet pour sa santé. Le visage boursouflé comme ça c’est pas la vieillesse, surtout à 30 ans. pic.twitter.com/sbnDY050nw — Patrick Pereira (@FTactique) June 24, 2023

Mais, c’est en voyant Neymar dans une interview télévisée sur la chaîne sportive BandSports, qu’une certaine gêne est apparue. Car l’attaquant n’était ostensiblement pas affûté et face à la caméra cela se voyait. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters brésiliens, mais aussi parisiens n’ont pas masqué leur inquiétude en voyant Neymar. Patrick Pereira, qui gère le passionnant compte Twitter @FTactique, a reconnu qu’il était alerté par le visage du joueur : « En toute honnêteté et sans aucune vanne. Je commence vraiment à être inquiet pour sa santé. Le visage boursouflé comme ça ce n’est pas la vieillesse, surtout à 30 ans. » Il n'est pas le seul à s'inquiéter pour Neymar, qui a encore 4 ans de contrat au Paris Saint-Germain et dont le transfert est envisagé cet été.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Toujours en phase de reprise après son opération à la cheville, Neymar ne reprendra pas la compétition avant le mois de septembre, mais du côté des fans du PSG on commence à ne plus croire au miracle. L'apparition du joueur sur BandSports n'est pas faite pour calmer les inquiétudes sur Twitter. « Dis-le à ceux qui pensent que Luis Enrique va en refaire le Neymar de 2015 par miracle alors qu'il suffit de voir deux photos avant-après pour se rendre compte que c'est son corps le problème. C'était pareil pour Ronaldinho, pareil pour Ronaldo, etc », « Il a la tête d’un mec à la retraite depuis 5 ans et qui profite enfin », « Il y a entre 10 et 12 kg d'écart », plus que de l’agressivité, il y a surtout de la gêne pour celui qui était un prétendant sérieux au Ballon d’Or, mais qui s’est perdu ces dernières saisons. Et, cela alors même que certains de ses supporters transis estiment que c’est encore une fois un faux procès fait à celui qui pourrait être la tête d'affiche du Paris Saint-Germain la saison prochaine si Kylian Mbappé quitte le PSG.