Neymar blessé, les ex du PSG pleurent avec lui

Par Adrien Barbet

Victime d'une nouvelle blessure lors d'un match contre l'Uruguay, Neymar est sorti sur une civière. Lionel Messi et Marco Verratti ont publiquement affiché leur soutien à leur ancien coéquipier du PSG.

De retour sur le terrain depuis seulement quelques semaines après une énième blessure et une opération qui devait lui éviter une rechute, Neymar a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et du cartilage du genou gauche. Une blessure survenue lors d'un match contre l'Uruguay, à l'occasion de la quatrième journée des phases qualificatives pour la Coupe du monde 2026. Le Brésil et Al Hilal perdent leur élément technique le plus fort. Cette blessure est une nouvelle terrible pour le joueur de 31 ans, dont les pépins physiques s'accumulent depuis 2018. « C'est un moment très triste, le pire. Ce n'est pas facile de subir des blessures et des interventions chirurgicales, imaginez tout recommencer après quatre mois de convalescence. J'ai trop la foi. Mais je remets la force entre les mains de Dieu pour qu'il puisse renouveler la mienne » a déclaré Neymar sur ses réseaux sociaux, peiné par sa malchance. L'ancien joueur du PSG a déjà annoncé qu'il prévoyait de revenir plus fort et peut compter sur le soutien de ses anciens coéquipiers Marco Verratti ainsi que Lionel Messi.

La blessure de trop, Neymar accuse le coup

Sur Instagram, Messi comme Verratti ont publiquement affiché leur soutien envers leur ami Neymar, gravement touché, physiquement mais aussi probablement mentalement. « Reste fort mon ami » ont écrit les deux anciens parisiens. Neymar avait déjà été éloigné des terrains pendant 30 jours à cause de problèmes musculaires mais cette fois-ci, la période de convalescence sera encore plus longue. La durée d'indisponibilité de l'ancien prodige du FC Barcelone n'est pas encore connue mais elle pourrait être de huit mois. Ainsi, Neymar risque de manquer toute la saison ainsi que la Copa America avec la Seleçao. Certains fans craignent même une fin de carrière pour le génie brésilien qui enchaîne les blessures depuis plusieurs saisons. Le mental du natif de Mogi das Cruzes doit être au plus bas, en dépit de l'affection portée par Verratti et Leo Messi.