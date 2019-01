PSG : Un renfort déjà assuré cet été grâce à une magouille du Qatar ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Excellent depuis 18 mois à Portimonense, l’attaquant japonais Shoya Nakajima va déjà quitter le Portugal. Effectivement, la presse asiatique affirme que le joueur va rapidement s’engager en faveur du club d’Al Dulail, au Qatar, pour 35 ME. Une équipe dont le propriétaire n’est autre que le cheikh Al-Tamim, le même qui possède... le PSG. Il n’en fallait pas plus pour que la presse espagnole lance une rumeur assez improbable, qui risque de faire réagir les observateurs.

Un détour par le Qatar avant de signer au PSG ?

En effet, le journal AS affirme que ce transfert a pour but d’aider le Paris Saint-Germain à recruter Shoya Nakajima l’été prochain. Pour le média pro-Real, il est évident que le club de la capitale va se positionner en juin prochain pour récupérer le prolifique attaquant japonais (15 buts et 18 passes décisives en 42 matchs au Portugal). Et ainsi le recruter à un tarif très avantageux, ce qui permettrait ainsi au champion de France en titre de détourner le fair-play financier en obtenant une recrue à moindre coût. Tout cela est encore au stade des suppositions. Mais pour ce qui est du transfert de Nakajima à Al-Dulail, l’officialisation semble imminente. En attendant de rejoindre Paris ?