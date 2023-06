Neymar au PSG, et s'il arrêtait tout ‍?

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le dossier Neymar passerait presque au second plan pour le PSG, avec la nomination attendue de Luis Enrique et désormais la situation tendue avec Kylian Mbappé. Mais le Brésilien traverse une passe difficile, avec un moral chancelant, et des envies d'ailleurs ou d'arrêter.

Le PSG, qui rêvait de présenter un trio de stars mondiales capable de marcher sur le football, déchante cet été. Lionel Messi a claqué la porte, et Kylian Mbappé est au coeur d’un énorme bras de fer au sujet de son avenir. Malgré sa certitude dans ses dernières prises de parole, il n’est pas du tout garanti qu’il soit toujours parisien la saison prochaine, sachant que ses dirigeants n’envisagent pas une seule seconde de le conserver s’il n’a pas prolongé son contrat. Ce qu’il n’a pas l’intention de faire. Le Real Madrid pense à soulager le PSG de son attaquant, moyennant 250 millions d’euros tout de même. Ces deux départs mettraient un sacré coup de froid dans le projet parisien, qui s’est autant construit sur des investissements copieux sur le plan sportif et financier, que sur son développement commercial. Perdre deux stars changerait radicalement le visage du club de la capitale, qui pourrait aussi faire un véritable carton plein si jamais Neymar venait à s’en aller.

Neymar toujours sur le départ au PSG

Du côté de Doha, on est excédé par le comportement et la faible rentabilité du Brésilien, qui a encore fait les choux gras de la presse people en confirmant une récente infidélité à sa femme enceinte, tout en lui clamant son amour. Mais sur le terrain, revoir le grand Neymar parait de plus en plus compliqué. L’Equipe s’est penchée sur son actualité, et assure que l’ancien prodige de Santos est motivé à l’idée de revenir à son meilleur niveau. Un leitmotiv qui revient après chaque grosse blessure, et l’ancien du Barça en a connu un certain nombre. Il a d'ailleurs expliqué à la TV brésilienne son mal-être. « C'est horrible d'être privé de matches, d'être blessé. J'aime trop jouer, être sur le terrain. Quand ce n'est pas le cas pendant une rencontre, c'est déjà difficile. Alors, imaginez quand ça dure 4-5 mois ! C'est terrible. Ça me manque. Je suis né pour ça, pour jouer au foot », a assuré le numéro 10 du PSG.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Néanmoins, la réalité est que le PSG cherche toujours à le proposer en Premier League ou en Arabie saoudite. Au Brésil, on estime que Neymar est tout à fait capable d’annoncer prochainement sa retraite internationale, lui qui a beaucoup de mal à se voir aller jusqu’à la Coupe du monde 2026 en Amérique. Interrogé par le journaliste spécialisé sur le football brésilien Eric Frosio, Jair Machado avoue que l’avenir du « Ney » est particulièrement flou. « Moi j’ai des doutes concernant la suite. Dans quel état est-il après sa grave blessure ? Où va-t-il jouer ? En France, avec la concurrence de Mbappé, en Angleterre, en Arabie saoudite ?Est-ce qu’il veut disputer la prochaine Coupe du monde ? Tout ça est encore très flou », a livré le journaliste de Sport TV.

Neymar rêve de son futur club

Dans le pays du football roi, on mise beaucoup sur Carlo Ancelotti, annoncé comme le futur sélectionneur, pour le convaincre de continuer sur le long terme avec la Selaço. Au PSG, la raison est en train de prendre le pas sur le rêve, et Luis Enrique devrait repartir à la reprise avec Neymar, et le motiver à tirer une équipe parisienne grandement remodelée vers le haut. Une sacrée pression pour le Brésilien, qui en dehors de sa première année où Kylian Mbappé avait pu paraitre parfois au second plan, n’a jamais eu vraiment les commandes du PSG depuis son arrivée en 2017. De son côté, le joueur préfère rebondir sur un autre sujet que son avenir à Paris, assurant que son dernier rêve serait de revenir à Santos pour y finir sa carrière. Une façon de mettre le clignotant de manière plus tôt que prévue.