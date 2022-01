Ndombele au PSG, Tottenham pose une énorme condition

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un renfort au milieu de terrain, le PSG a jeté son dévolu sur Tanguy Ndombele, en manque de temps de jeu à Tottenham.

Malgré quelques bonnes périodes sous le maillot des Spurs, Tanguy Ndombele ne s’est jamais imposé comme un titulaire régulier et indiscutable à Tottenham. La nomination d’Antonio Conte il y a quelques semaines aurait pu relancer la carrière londonien de l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, mais c’est finalement l’effet inverse qui s’est produit. En cruel manque de temps de jeu à Tottenham, Tanguy Ndombele est plus que jamais sur le départ cet hiver. C’est en Ligue 1 que l’international tricolore pourrait rebondir, le Paris Saint-Germain l’ayant ciblé pour renforcer son entrejeu dès le mois de janvier. A en croire le journaliste Fabrizio Romano, Tanguy Ndombele a d’ores et déjà donné son accord de principe pour rejoindre le PSG. Mais un point est encore en discussions entre Tottenham et Paris.

Le salaire de Ndombele en discussions

Désireux de quitter Tottenham, Parisien, Tanguy Ndombélé rêve de jouer pour le PSG. Il a déjà décliné des offres fermes d’autres clubs cet hiver. — Julien Maynard (@JulienMaynard) January 20, 2022

Comme souvent lors des transactions sous forme de prêt, c’est la prise en charge du salaire entre les deux équipes qui fait l’objet de vives discussions. Le dossier Tanguy Ndombele n’échappe pas à cette règle d’or. « Tottenham et le PSG seront à nouveau en discussions dans les prochaines heures pour boucler le prêt de Tanguy Ndombele. Tottenham veut que 100 % du salaire de Tanguy Ndombele soit payé par le PSG jusqu’à la fin de la saison » indique Fabrizio Romano avant de conclure avec un détail de taille. « Une option d’achat pourrait être incluse. De son côté, Ndombele veut partir » écrit le spécialiste du mercato, pour qui le Paris SG raflera sans doute la mise s’il accepte de prendre en charge 100 % du salaire de Tanguy Ndombele dans le cadre de ce prêt. Reste maintenant à voir comment évolueront les discussions entre le PSG et Tottenham, tandis que l’ex-milieu de l’OL est d’accord pour rejoindre Paris cet hiver.