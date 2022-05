Navas ou Donnarumma, le PSG se mouille enfin !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Gianluigi Donnarumma a vécu une première saison mouvementée sous les couleurs du PSG. Le champion d'Europe italien a dû faire face à la concurrence de Keylor Navas.

L'été dernier, le PSG réalisait un énorme coup sur le marché des transferts en recrutant Gianluigi Donnarumma libre de tout contrat en provenance de l'AC Milan. Une arrivée qui posait forcément des questions sur le statut de Keylor Navas. Afin de jouer la transition, la stratégie du PSG dans ce dossier était clairement l'alternance. Du coup, les deux portiers ont pu jouer, mais pas dans les meilleures conditions pour être à 100%. Comme l'ont d'ailleurs récemment indiqué Donnarumma et Navas, le club de la capitale devra faire des choix dans les prochaines semaines pour mettre fin à cette situation inconfortable. Et selon les informations de L'Equipe, Donnarumma sera débarrassé du Costaricien la saison prochaine.

Le PSG veut parier sur Donnarumma

🚨 Le PSG a décidé de faire de Gigio Donnarumma son gardien numéro 1 la saison prochaine ! 🇮🇹🧤



Dans l’idéal, le club souhaite se séparer de Keylor Navas, Sergio Rico, Marcin Bulka et Alphonse Areola. 🛫



Gianluigi Donnarumma a encore un très bel avenir devant lui. A 23 ans, il possède déjà une expérience solide en tant que footballeur professionnel. Concernant Keylor Navas, son âge avancé (35 ans) ne joue pas en sa faveur aux yeux de la direction du PSG. L'Equipe indique ces dernières heures que l'ancien du Real Madrid sera très certainement vendu cet été lors du mercato. Gianluigi Donnarumma deviendra alors le seul numéro 1 du Paris Saint-Germain. De quoi rassurer l'Italien, qui après de bonnes premières performances au PSG, avait vu son erreur lors du match en Ligue des champions face au Real Madrid casser un peu sa dynamique. Reste aussi à savoir où rebondira Keylor Navas, qui a encore beaucoup à apporter à un club de haut niveau. Récemment interrogé sur le sujet en conférence de presse, Mauricio Pochettino a fait du... Mauricio Pochettino : « Dans tous les cas, le club prendra la décision de ce qui est le mieux, comme l'été dernier en faisant signer Gigio en ayant Navas, Rico, Letellier et d'autres jeunes. C'est le club qui décidera et chacun ensuite aura son opinion. C'est possible que rien ne change, c'est possible aussi que quelque chose change. Le club décidera en faisant au mieux pour l'équipe ». Un Pochettino toujours menacé au PSG, alors que Foot Mercato indique que Leonardo (lui aussi menacé) a déjà rencontré Sérgio Conceição (FC Porto) pour lui parler du projet du PSG.