Mbappé imprévisible aux Trophées UNFP, le PSG en panique

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Attendu lors de la cérémonie des Trophées UNFP dimanche, Kylian Mbappé sera probablement interrogé sur scène et en zone mixte. Du coup, le Paris Saint-Germain et son entraîneur Mauricio Pochettino craignent de voir l’attaquant faire une annonce sur son avenir, alors qu’une partie du groupe sera au Qatar.

C’est un moment important dans la saison de Kylian Mbappé. Prévue dimanche, la cérémonie des Trophées UNFP devait se tenir sans les joueurs du Paris Saint-Germain, en tournée au Qatar après le match à Montpellier samedi. Mais l’attaquant français ayant insisté pour s’y rendre, le club de la capitale a finalement autorisé ceux qui le souhaitent à y assister. Reste à savoir si l’ex-Monégasque tient absolument à récupérer son probable trophée du meilleur joueur de la saison. Ou s’il a prévu de faire une annonce sur son avenir…

Kylian Mbappé a obtenu l'autorisation de son club d'assister aux trophées UNFP le dimanche 15 mai. L'attaquant rejoindra le PSG en stage au Qatar dans la nuit de dimanche à lundi https://t.co/Oq9282SGvc pic.twitter.com/Nw34Ixd7Qv — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 5, 2022

La situation inquiète forcément le Paris Saint-Germain et son entraîneur Mauricio Pochettino. « Si je crains que Kylian s'exprime sur son avenir dimanche ? C'est une question pour Kylian, non ? J'espère que non, parce que nous serons au Qatar, avec le reste du club (rire), s’est amusé le coach argentin. Et dans tous les cas, s'il y a une communication, j'espère que ce sera une communication positive pour nous, pour le club, pour le Paris Saint-Germain. Mais je ne crois pas. De toute manière, c'est une question pour lui. »

Mbappé s'était lâché en 2019

Nul doute que les Parisiens se méfient, sachant que leur attaquant en fin de contrat s’était déjà lâché lors des Trophées UNFP en 2019. « Je sens que c’est peut-être le moment d’avoir plus des responsabilités. J’espère que ce sera au PSG, ce sera avec plaisir. Ou peut-être ailleurs pour un nouveau projet, avait-il prévenu. (...) Je pense que pour moi c’était le moment de le dire. Parce que je suis quelqu’un d’entier. Lorsque je dis quelque chose, je le pense. Comme je l’ai dit… Si c’est au PSG c’est tant mieux, avec plaisir. Si c’est ailleurs, ce sera ailleurs pour un nouveau challenge. » Trois ans plus tard, Kylian Mbappé pourrait bien récidiver.