PSG : Un miracle à 50ME et le mercato du PSG repart !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

A l'arrêt, même si Antero Henrique multiplie les rendez-vous ces derniers jours, le mercato du Paris Saint-Germain semble être pour l'instant lié à des soucis d'équilibre budgétaire, l'ombre du fair-play financier planant toujours au-dessus du club de la capitale. Même si le fantasme de la presse espagnole sur un possible départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid a fait rire les dirigeants parisiens, il n'empêche que le Paris SG doit vendre pour acheter.

Et la clé de cette dernière semaine du mercato semble être dans les mains de Gonçalo Guedes, dont la vente pourrait rapporter un gros paquet d'argent au PSG. Le FC Valence est toujours chaud bouillant concernant l'attaquant portugais, qui leur avait été prêté l'an dernier, mais la formation de Liga n'avait pas les moyens de ses ambitions dans ce dossier. Mais, selon la Cadena Cope, les dirigeants de Valence auraient soumis une nouvelle offre à leurs homologues du Paris SG et elle pourrait être la bonne. En effet, c'est cette fois un prêt avec un paiement différé 50ME qui serait dans les tuyaux et du côté du Paris Saint-Germain on semble désormais prêt à accepter cette offre qui va permettre au club de la capitale de s'activer sur des renforts. On signe où ?