Mukiele sauveur du PSG, il supplie Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Blessé à la cuisse droite, Marquinhos manquera les deux prochains rendez-vous du Paris Saint-Germain. L’entraîneur parisien Luis Enrique dispose de plusieurs solutions pour le remplacer, dont le polyvalent Nordi Mukiele.

Le Paris Saint-Germain a confirmé la mauvaise nouvelle. Victime d’une blessure à la cuisse droite en sélection, le Brésilien Marquinhos doit déclarer forfait pour les matchs contre l’AS Monaco en Ligue 1 vendredi, et Newcastle mardi en Ligue des Champions. En toute logique, l’entraîneur parisien Luis Enrique devrait faire appel à Danilo Pereira pour compenser l’absence du capitaine. Mais la paire composée du Portugais et de Milan Skriniar avait coulé face à l’OGC Nice (2-3) de Terem Moffi. D’où la préférence du journaliste Romain Beddouk pour le polyvalent Nordi Mukiele.

« Danilo pourrait être une solution de remplacement sur le terrain de Marquinhos, a d’abord commenté le chroniqueur de France Bleu Paris. On peut rappeler notre panel de défenseurs centraux cette saison : Marquinhos (blessé), Kimpembe (blessé), Lucas Hernandez (mais bon il est obligé de jouer à gauche puisque Nuno Mendes est toujours blessé), Skriniar qui lui va bien et puis nos deux couteaux suisses : Danilo et Mukiele qui peuvent dépanner en défense centrale bien que ce ne soit pas leur poste de prédilection. Et entre les deux pour demain j’espère que Luis Enrique va privilégier… Mukiele. »

Danilo et Skriniar jugés incompatibles

« Non pas que Danilo ne mériterait pas mais c’est une question de profil, a expliqué le journaliste. On l’a déjà vu cette saison, une charnière Danilo - Skriniar est extrêmement lente, pas super habile avec les pieds et peut se mettre facilement en difficulté face aux attaquants rapides de Monaco. En plus Mukiele revient vraiment bien après sa blessure, il amène de l’impact et de la sécurité. J’aimerais bien le voir dans ce rôle-là. Il y a également la possibilité d’enfin mettre Hernandez dans l’axe et donc Mukiele arrière gauche, pourquoi pas mais dans tous les cas j’imagine mal une défense centrale avec Danilo et Skriniar cote à cote. » Compte tenu de l'obstination de Luis Enrique, rien n'est à exclure.