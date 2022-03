MU prend une décision forte, Cristiano Ronaldo dit non au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Régulièrement associé au PSG en cas de départ de Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo a pris une décision forte pour son avenir.

Auteur d’un triplé face à Tottenham la semaine dernière, Cristiano Ronaldo va-t-il quitter Manchester United à la fin de la saison ? Cette question tracasse les supporters mancuniens depuis plusieurs mois mais à en croire les informations du journal AS, l’aventure va continuer encore une saison entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. En effet, le journal espagnol dévoile en cette fin de semaine que l’international portugais aurait pris la décision d’honorer sa contrat avec Manchester United, lequel court jusqu’en juin 2023. Actuel coach des Red Devils, Ralf Rangnick ne devrait en revanche pas rester en poste, ce qui a définitivement convaincu Cristiano Ronaldo de rester à Manchester United. Il sera désormais intéressant de connaître l’identité du futur entraîneur des Red Devils…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo reste à Manchester United

Ces derniers jours, deux noms reviennent en boucle dans la presse britannique pour prendre la succession de Ralf Rangnick à Manchester United. Le grand favori se nomme Erik Ten-Hag, l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam, lui aussi éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions cette saison face au Benfica Lisbonne. La philosophie de jeu prôné par l’entraîneur néerlandais plait à l’état-major de Manchester United et à Cristiano Ronaldo lui-même. Le second coach pisté par Manchester United est un entraineur bien connu en France puisqu’il s’agit de Mauricio Pochettino, lequel n’est plus vraiment en odeur de sainteté au Paris Saint-Germain. Publiquement, l’entraineur argentin a été défendu par Leonardo et par Nasser Al-Khelaïfi après l’élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Mais dans les faits, il apparait à ce jour hautement improbable de voir Mauricio Pochettino poursuivre sa carrière au PSG. Reste maintenant à voir qui sera le prochain coach de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Une chose semble en revanche certaine, le Portugais sera quoi qu’il arrive chez les Red Devils la saison prochaine.