Cristiano Ronaldo reçoit une claque à Madrid

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

En échec à Manchester United, Cristiano Ronaldo n'envisage plus qu'un départ pour la saison prochaine. Cité souvent au PSG, il réfléchit aussi à un retour au Real Madrid mais cette option se heurte à l'opposition de Carlo Ancelotti.

Eliminé de la Ligue des champions par l'Atlético mardi, déjà sorti des deux coupes nationales et seulement cinquième de Premier League. Manchester United vit une saison bien loin de ses ambitions de départ. Un bilan peu flatteur et même honteux pour Cristiano Ronaldo, lequel a été souvent plus habitué à jouer les premiers rôles dans les compétitions qu'il a disputées dans sa carrière. Le Portugais, excédé par sa situation, envisage de partir de Manchester l'été prochain. Mais où peut-il aller ? Toujours ambitieux à 37 ans, il veut rester dans un club de premier plan. Le PSG est une option sérieuse au vu des approches parisiennes à son égard mais une autre alternative est encore dans son esprit, un retour au Real Madrid.

Ronaldo au Real Madrid, Ancelotti s'y oppose fermement !

Chez les Merengues, CR7 a tout connu en neuf années. Il a surtout bien rempli son palmarès avec le club madrilène avec quatre ligues des champions glanées, deux titres de champions, ce qui lui a permis d'ajouter quatre ballons d'or à sa collection. Le journal espagnol El Nacional révèle que le Portugais envisage un retour au sein de la Maison Blanche. Alors que Mbappé voire Haaland sont attendus à Madrid, il voudrait revenir dans un rôle secondaire pour épauler ses jeunes coéquipiers.

Une perspective qui ravirait Florentino Perez, beaucoup moins Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien du Real Madrid met son véto à un retour du Portugais. Pour lui, Ronaldo ne peut pas rester dans un rôle secondaire au sein d'un club et son égo risque d'envenimer le vestiaire madrilène. Toutefois, l'Italien n'est pas assuré de rester la saison prochaine puisque son poste est toujours menacé et que l'on murmure le nom de Joachim Low du côté de Madrid. Cela pourrait donner de l'espoir à CR7 de revenir dans le club où il a construit sa légende et son statut d'icône mondial.