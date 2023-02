MU ET PSG, à quoi joue Nasser Al-Khelaïfi ?

Dans : PSG.

Le Qatar veut racheter Manchester United, mais se sait surveillé en raison de son implication au Paris SG. L'Emirat marche sur la corde raide, mais l'implication de Nasser Al-Khelaïfi étonne.

Equation complexe dans le monde du soft-power. Le Qatar a très envie d’investir massivement dans la Premier League en rachetant Manchester United, club mis en vente depuis quelques mois désormais, et dont la date butoir pour le rachat est dans une semaine. Contrairement à l’Arabie Saoudite ou aux Emirats Arabes Unis, le Qatar n’a pas encore de pied à terre en Angleterre, et aller chercher l’un des clubs les plus emblématiques du Royaume fait saliver l’Emir. Ce dernier le sait toutefois, il n’a officiellement pas le feu vert pour racheter un deuxième mastodonte européen après le PSG. Il en a en fait le droit, mais il prend le risque de voir l’UEFA interdire la participation à la Ligue des Champions de deux clubs au même propriétaire. Le Qatar joue donc sur un terrain délicat en cas de rachat.

Car si le PSG appartient à QSI, qui est un fonds souverain de l’Emir, Manchester United serait en passe d’être racheté par un fonds privé, qui n’aurait officiellement aucun lien avec la famille royale. La presse anglaise est toutefois en totale désaccord sur ce sujet, car l’affaire est suivie de près. Plusieurs médias évoquent bien une implication personnelle de l’Emir Al-Thani pour le rachat des Red Devils. Et visiblement, les liens sont assez étroits entre QSI et les investisseurs pressentis pour faire l’offre décisive.

Que fait Al-Khelaïfi dans le deal ?

En effet, Talk Sport annonce que ce n’est pas officiellement QSI qui fera l’offre de rachat, mais l’influence du fonds souverain de l’Emirat sera difficile à nier. En effet, le média anglais affirme par exemple que Nasser Al-Khelaïfi prendra un rôle de conseiller dans ce possible deal. Le président du PSG est également celui de QSI et le fait de le consulter pour ce rachat met tout de même la puce à l’oreille de tous les observateurs.

Les supporters de Manchester United suivent aussi ce dossier avec attention, eux qui ont poussé les Glazer vers la sortie à Old Trafford depuis des années. En tout cas, l’intérêt du Qatar pour les Red Devils a réveillé un autre candidat en la personne de Sir Jim Ratcliffe. Le milliardaire anglais, également propriétaire de l’OGC Nice et de l’équipe cycliste INEOS, compte s’associer avec deux firmes américaines pour faire une proposition copieuse pour racheter le club de son enfance.