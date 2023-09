Mourinho arnaqué par le PSG au mercato, il fulmine ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire et buteur contre Empoli ce week-end, Renato Sanches était forfait pour le match de l’AS Roma face au Sheriff jeudi soir en Europa League.

José Mourinho se gratte déjà les cheveux en raison des blessures à répétition de Renato Sanches. Recruté par le PSG au LOSC il y a un an malgré les incertitudes sur le physique du joueur, l’international portugais a très peu joué sous Christophe Galtier en 2022-2023. L’ex-entraîneur du Paris Saint-Germain était un grand fan du champion d’Europe portugais, mais il n’a pas pu l’utiliser autant qu’il l’aurait souhaité en raison des blessures à répétition de l’ancien Lillois.

Le cas Renato Sanches épuise José Mourinho

Malgré cela, l’AS Roma a pris le risque de le recruter -sous forme de prêt- cet été. José Mourinho pensait peut-être trouver la formule magique pour faire de Renato Sanches un joueur fiable physiquement et qui pouvait aider la Roma… en vain. Forfait contre Sheriff en match de Ligue Europa ce jeudi, Renato Sanches a fait l’objet de sérieuses interrogations de la part de son entraîneur José Mourinho en conférence de presse après la victoire du club de la Louve.

« Renato Sanches est un joueur qui est trop souvent incertain. C’est difficile à comprendre. Le Bayern Munich n’a pas compris, le PSG non plus. Nous, on se fatigue à essayer de comprendre. C’est un grand joueur qui a besoin de jouer. Il a joué 45 minutes lors du dernier match, il a eu trois jours de récupération, il était en super forme pour jouer aujourd’hui, mais il a ressenti quelque chose avant le match » regrette José Mourinho, qui aimerait installer Renato Sanches comme un titulaire indiscutable de son équipe au milieu de terrain au côté de Leandro Paredes. Reste que cela n’est pas possible pour le moment en grande partie en raison des pépins physiques de l’international portugais, au grand désarroi du « Special One ».