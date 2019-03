PSG : Mbappé ne sera jamais Messi, une bonne nouvelle pour Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1, Liga.

Auteur de 24 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, Kylian Mbappé met tout le monde d’accord au Paris Saint-Germain. Redoutable d’efficacité dans une position d’avant-centre depuis la blessure d’Edinson Cavani, le natif de Bondy comble son entraîneur de bonheur. Dans une interview accordée à BT Sport, Thomas Tuchel a ainsi commenté la fulgurante progression de l’international français. En refusant notamment toute comparaison avec un certain Lionel Messi…

« Il est affamé et il a une grosse personnalité pour ses 20 ans. Ce n'est pas toujours facile de le gérer. Il me met tout le temps au défi en tant qu'entraîneur. Mais en même temps, c'est quelqu'un de très bien. Pour moi, c'est important qu'il ait cette personnalité, qu'il me mette au défi moi et les gens autour de lui. Il a cette volonté de devenir un joueur à part dans l'histoire. Pour moi, c'est un buteur, ce n'est pas un Messi. Il peut devenir le meilleur buteur du monde. Il est en route pour ça » s’est emballé Thomas Tuchel, qui voit davantage Kylian Mbappé comme un véritable attaquant, contrairement à Lionel Messi. Reste à voir à quel poste se fixera le Français dans le futur.