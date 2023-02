Mohamed Salah pour remplacer Messi, le PSG s’active

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs semaines, les négociations s’éternisent entre le PSG et Lionel Messi au sujet de la prolongation du contrat de l’international argentin, dont le bail actuel expire en juin prochain.

A son retour de la Coupe du monde, Lionel Messi avait pourtant donné son accord de principe au Paris Saint-Germain pour prolonger de deux ans, soit jusqu’en juin 2025. Les contours du deal ont rapidement été trouvé mais depuis… c’est le silence radio. La situation s’éternise et à priori, ni le PSG ni Lionel Messi ne s’active pour que les négociations reprennent et se concrétisent pour aboutir à la prolongation du contrat de La Pulga au PSG. Faut-il en déduire que l’international argentin va quitter la capitale française à la fin de la saison ? L’option est plus que jamais sur les tables et pour les dirigeants parisiens, il est d’ores et déjà question de sa succession. A en croire les informations de Don Balon, un nom fait consensus au sein de l’état-major parisien afin de remplacer Lionel Messi, en cas de départ du n°30 du PSG.

Salah au PSG en cas de départ de Messi ?

Sous contrat avec Liverpool jusqu’en juin 2025, Mohamed Salah est la priorité du Paris Saint-Germain pour compenser un éventuel départ de Lionel Messi lors du prochain mercato. Une information qui ne fait aucun doute selon le média espagnol, qui affirme que Nasser Al-Khelaïfi rêve depuis plusieurs saisons de faire venir l’Égyptien de Liverpool. Le dossier Mohamed Salah avait néanmoins été refermé après l’opportunité incroyable de faire signer Lionel Messi, libre de tout contrat après son départ du FC Barcelone. Alors que le champion du monde 2022 pourrait donc quitter le PSG, la rumeur Salah est de retour sur le devant de la scène au PSG mais les Reds n’ont pas l’intention de faire le moindre cadeau au champion de France en titre. Et pour preuve, Liverpool réclame la coquette somme de 80 millions d’euros pour Mohamed Salah, un prix qui a de quoi refroidir pour un joueur de 30 ans. Reste désormais à voir si Paris fera de l’Égyptien une priorité absolue alors que dans le secteur offensif, les noms de joueurs plus jeunes ont également circulé comme Randal Kolo-Muani ou encore Marcus Thuram.