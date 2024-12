Mohamed Salah appelle le PSG à l'aide

Dans : PSG.

Sur le point de prolonger à Liverpool, Mohamed Salah ne voit rien venir et s'en agace. Le PSG peut relancer ce dossier dans quelques jours, et l'Egyptien laisse toutes les portes ouvertes.

Titulaire indiscutable et meilleur joueur offensif de Liverpool, Mohamed Salah a déjà lancé deux appels du pied à ses dirigeants récemment. Malgré sa grande forme, il n’a toujours pas reçu la proposition de prolongation de contrat espérée, alors qu’il sera libre de s’engager pour le club de son choix en fin de saison. Et capable de discuter aussi avec n’importe quelle formation à partir du 1er janvier, soit dans une dizaine de jours. Récemment, l’intérêt du PSG avait été divulgué dans la presse et cela avait immédiatement fait réagir les Reds, qui semblaient sur le point d’annoncer sa prolongation de contrat de deux ans, avec un salaire quasiment équivalent. Mais l’Egyptien n’a rien vu venir, et il a tenu à le faire savoir au média de son pays, Yallakora. Interrogé sur son avenir, l’ancien joueur de Chelsea et de la Roma notamment, a fait savoir que rien n’était ficelé.

« Je n’en sais rien pour le moment. Mon contrat s’arrête en fin de saison, et je ne sais toujours pas ce qu’il va se passer. Je vais regarder les options disponibles, mais je n’ai pas encore pris ma décision », a lancé l’attaquant de Liverpool. De quoi immédiatement faire réagir les supporters d’Anfield, qui ont demandé à leur direction de vite s’occuper de prolonger un joueur aussi précieux, et qui ne baisse clairement pas de forme malgré les années qui passent. Mais Mohamed Salah ne voit rien bouger et nul doute que la petite cloche va aussi tinter du côté du PSG.

Nasser Al-Khelaïfi rêve de recruter une star offensive à l’image très forte dans le monde arabe, mais il s’était jusqu’à présent interdit d’évoquer publiquement cette volonté en raison du contrat en cours de l’Egyptien. Au 1er janvier, le règlement l’autorisera à attaquer le dossier ouvertement, et nul doute que le PSG tâtera le terrain pour voir si l’opération peut se réaliser. A Liverpool de ne pas trébucher et de vite boucler le dossier Salah, sous peine de voir une offre copieuse en provenance de France tout remettre en cause.