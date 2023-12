Milan Skriniar viré du PSG, le coup de folie du Qatar

Dans : PSG.

Cet été, le PSG a misé sur Milan Skriniar pour renforcer sa défense centrale lors du mercato. Un recrutement assez judicieux puisque l’international slovaque était libre de tout contrat.

Ancien capitaine de l’Inter Milan, Milan Skriniar a été recruté par le Paris Saint-Germain afin d’apporter son expérience, son leadership et sa qualité défensive au club de la capitale. Titulaire indiscutable depuis le début de la saison, le Slovaque fait la paire avec Marquinhos mais à l’instar du Brésilien, l’ancien joueur de l’Inter est parfois en difficulté dans les gros matchs de Ligue des Champions ou lorsque l’intensité s’élève en Ligue 1. La fin de match à Lille a été marquée par quelques imprécisions de Skriniar, dont l’une s’est révélée fatale avec le but de Jonathan David dans le temps additionnel pour l’égalisation des Nordistes.

Au poste de défenseur central, le PSG ne peut pas compter sur Presnel Kimpembe depuis le début de la saison et l’absence de l’international tricolore risque de se poursuivre. C’est ainsi que Luis Campos a misé 20 millions d’euros sur Lucas Beraldo, probable recrue hivernale en provenance de Sao Paulo. L’été prochain, le chantier de la défense sera encore ouvert avec l’objectif pour Luis Enrique et Luis Campos de bâtir une arrière garde parfaite autour de Beraldo, Hakimi ou encore Lucas Hernandez. Avec ou sans Skriniar ? A la stupeur générale, ce pourrait être sans le soldat slovaque.

Skriniar et Donnarumma éjectés du PSG cet été ?

En effet, d’après les informations récoltées par Romain Molina, le Paris Saint-Germain envisage l’avenir sans l’ancien capitaine de l’Inter Milan. A l’instar de Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale n’est pas satisfait de Milan Skriniar et les deux hommes ne seront pas retenus lors du prochain mercato estival en cas de proposition satisfaisante. Un an seulement après son transfert libre au PSG, Skriniar pourrait donc prendre la porte. Une surprise qui risque de ne pas réjouir le principal intéressé, lequel ne sera pas si facile à sortir du Paris Saint-Germain au vu de son énorme contrat jusqu’en 2028. Mais à seulement 28 ans, le défenseur d’1m88 a une très belle cote en Premier League et en Série A et nul doute que les offres vont tomber si le PSG le met sur le marché des transferts, d’autant que Milan Skriniar est pour l’instant épargné par les blessures depuis sa signature en France.