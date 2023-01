Milan Skriniar au PSG, c'est fait à 99 % !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG est proche de finaliser la signature de Milan Skriniar, qui a donné son accord pour rejoindre la capitale française.

Relativement discret lors de ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain ne reste toutefois pas les bras croisés à attendre que le temps passe. En effet, Luis Campos est à l’initiative pour renforcer l’effectif à la disposition de Christophe Galtier, et le responsable sportif du PSG pense déjà à la saison prochaine. Et selon les informations de L’Equipe, le champion de France en titre a obtenu l’accord de Milan Skriniar pour une signature l’été prochain. Pour rappel, l’actuel capitaine de l’Inter Milan (27 ans) est en fin de contrat avec les Nerazzurri jusqu’en juin 2023. Et tandis que pendant longtemps, l’optimisme a été de mise à Milan pour une prolongation de l’international slovaque, celle-ci trainait en longueur, ce qui n’augurait rien de bon pour l’Inter. Et pour preuve, Milan Skriniar est en passe de s’engager en faveur du Paris Saint-Germain.

Skriniar au PSG l'été prochain... ou dès cet hiver ?

L’été dernier déjà, Milan Skriniar était la priorité absolue du Paris Saint-Germain. Conscient des limites de Sergio Ramos et de la nécessité de compter au moins quatre défenseurs centraux de haut niveau, Luis Campos avait fait le forcing auprès de l’Inter Milan mais, en dépit de très longues négociations entre le PSG et le club italien, aucun accord n’avait été trouvé. Malgré cet échec, les dirigeants franciliens n’ont jamais rompu le contact avec le joueur ni avec ses agents, une attitude qui porte aujourd’hui ses fruits avec le feu vert de Milan Skriniar pour rejoindre le PSG l’été prochain, à l’issue de son contrat avec l’Inter. Une surprise de taille n'est d’ailleurs pas à exclure selon L’Equipe, qui affirme que Milan Skriniar pourrait rejoindre Paris non pas dans six mois… mais dans les jours à venir. En effet, face au refus de Skriniar de prolonger, l’Inter n’est pas totalement opposé à l’idée de vendre son défenseur central cet hiver pour récupérer une petite indemnité de transfert, plutôt que de le voir partir libre. Dans ce cas de figure, un transfert dont l’indemnité tournerait entre 10 et 15 millions d’euros est envisageable. Ce qui serait, il faut bien le dire, un sacré coup de la part du PSG lors de ce mercato hivernal.